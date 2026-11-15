Đề xuất xếp hạng di tích đối với Khu lưu niệm Trung đoàn 210, Sư đoàn 305

Ngày 15/11, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Khu lưu niệm Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 (xã Thanh Ba). Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Thanh Ba khảo sát thực tế tại Khu lưu niệm Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 (thôn Vân Lĩnh, xã Thanh Ba).

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã tham quan, tìm hiểu hệ thống tư liệu, hình ảnh và những dấu tích lịch sử gắn liền với quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 210, Sư đoàn 305.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục truyền thống của địa điểm lưu niệm.

Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp, thống nhất đánh giá cao giá trị lịch sử của địa điểm này. Hiện, sở đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, làm cơ sở định hướng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu lưu niệm trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Thanh Ba thăm, khảo sát thực tế tại Khu lưu niệm Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 (thôn Vân Lĩnh, xã Thanh Ba).

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thanh Ba tiếp tục rà soát, sưu tầm, bổ sung các tư liệu, hình ảnh, hiện vật gốc, tài liệu lịch sử liên quan đến Trung đoàn 210, Sư đoàn 305.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Sở nhằm xác minh tính xác thực của các sự kiện, hoàn thiện hồ sơ khoa học, làm tiền đề cho việc quy hoạch, đầu tư xây dựng khu lưu niệm bảo đảm tính lịch sử, khoa học và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Quang cảnh khu lưu niệm.

Việc quan tâm bảo tồn, đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Trung đoàn 210, Sư đoàn 305 không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị di sản lịch sử cách mạng trên quê hương Đất Tổ mà còn tạo dựng thêm một “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Mạnh

(Xã Thanh Ba)