Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Kim Bôi

Ngày 14/11, Trường THPT Kim Bôi tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). Dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cựu học sinh nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Kim Bôi.

Được thành lập năm 1966, trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, Trường cấp III Kim Bôi ban đầu chỉ có 1 lớp học với hơn 40 học sinh và 4 cán bộ, giáo viên. Trải qua nhiều lần sơ tán, di chuyển địa điểm, trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, giữ vững sự nghiệp gieo chữ trên quê hương.

Qua từng giai đoạn, nhà trường không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng giáo dục và đội ngũ. Từ một cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn, Trường THPT Kim Bôi trở thành địa chỉ giáo dục có uy tín, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Hiện nay, nhà trường có 30 lớp học, hơn 1.000 học sinh và 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt bình quân trên 96,7%.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Kim Bôi vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Trong 5 năm học (từ 2020-2021 đến 2024-2025), trường đạt 385 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, liên tục nằm trong nhóm 3 trường THPT có số lượng giải nhiều nhất tỉnh Hòa Bình trước đây.

Năm học 2025-2026, năm học đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh, nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn với 29 giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thay mặt các thế hệ học sinh nhà trường, Thiếu tướng Hà Tất Đạt - Phó Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chúc mừng, biểu dương những thành tích đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Kim Bôi trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và lãnh đạo nhà trường tặng quà tri ân những cá nhân có đóng góp quan trọng trong 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Kim Bôi.

Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự tận tụy, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo và nỗ lực vượt khó vươn lên của nhiều thế hệ học sinh. Đồng thời, khẳng định mái trường không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là nơi rèn luyện nhân cách, bản lĩnh, ý chí và nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Bôi tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc nhà trường được đầu tư, chuyển về cơ sở mới là dấu mốc quan trọng, mở ra điều kiện phát triển mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực để tạo thêm động lực đưa nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2028.

Để phát huy truyền thống 60 năm, đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững đoàn kết, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Cùng với đó, quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại địa điểm mới, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, tạo bước đột phá trong giáo dục mũi nhọn.

Đối với học sinh, đồng chí mong muốn các em tiếp nối truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức và kỹ năng, góp phần làm rạng danh quê hương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những người đã góp công xây dựng nhà trường, đồng thời tiếp thêm động lực để Trường THPT Kim Bôi vững bước trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với phương châm “Xây nền tri thức, mở lối tương lai”.

Mạnh Hùng