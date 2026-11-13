Vàng miếng SJC tiếp tục giảm sâu

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Giá vàng trong nước sáng 13-11 tiếp tục đi xuống, giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày trước. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Sáng 13-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày 12-11.
Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng trải qua phiên giảm mạnh. Bảng giá trên website SJC ghi nhận giá vàng thế giới ở mức 3.909,85 USD/ounce vào khoảng 9h ngày 13-11, tăng 32,26 USD/ounce, tương đương 0,83% so với mức tham chiếu hiển thị trên bảng. Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đã có nhịp hồi phục trong phiên sáng 13-11 so với phiên tối 12-11 (Theo giờ Việt Nam).
Áp lực giảm giá vàng thế giới xuất phát từ lo ngại lạm phát Mỹ gia tăng khi giá dầu đi lên trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng với đó, số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed làm gia tăng khả năng duy trì lãi suất ở mức cao, thậm chí tăng lãi suất trong tháng 12. Đồng USD tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.
Thị trường hiện hướng sự chú ý tới số liệu chỉ số giá sản xuất của Mỹ dự kiến công bố ngày 13-11. Đây sẽ là một trong những căn cứ để nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó tác động đến diễn biến giá vàng trong những phiên tới.
https://hanoimoi.vn/vang-mieng-sjc-tiep-tuc-giam-sau-1765678.html
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