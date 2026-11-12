Quy Đức vượt khó

Phát huy lợi thế về đất đai, rừng và điều kiện phát triển nông nghiệp, xã Quy Đức đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân. Những nỗ lực này đang góp phần tạo động lực để địa phương vượt qua khó khăn, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Người dân thôn Trung Thượng mở rộng diện tích trồng cây gai xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chúng tôi đến Quy Đức đúng dịp thu hoạch lứa gai xanh thứ 4 trong năm. Từ khâu thu hoạch đến sơ chế, nhiều công đoạn đã được cơ giới hóa, góp phần giảm công lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những năm gần đây, cải tạo vườn tạp và những mảnh đất ven chân đồi, người dân xã Quy Đức không ngừng mở rộng diện tích trồng gai xanh. Đồng chí Đinh Văn Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Bắt đầu từ năm 2021, cây gai xanh được đưa vào trồng và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đây là loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch nhiều lứa trong năm. Sau khoảng 60 ngày trồng, cây gai xanh bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên, các lứa tiếp theo thời gian thu hoạch chỉ từ 45 - 50 ngày sau mỗi lần cắt.

Hiện nay, sản phẩm gai xanh phơi khô được các đơn vị thu mua với giá dao động từ 40.000 - 46.000 đồng/kg. So với các cây trồng truyền thống như ngô, sắn, cây gai xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cây gai xanh được trồng nhiều nhất tại thôn Trung Thượng với hơn 30 hộ trồng, ngoài ra còn được trồng rải rác tại các thôn khác. Đến nay, tổng diện tích trồng cây gai xanh của xã đạt hơn 72ha. Thành công bước đầu của mô hình là minh chứng cho sự nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân địa phương, đồng thời mở ra triển vọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn xã Quy Đức trong thời gian tới.

Cùng với cây gai xanh, Quy Đức còn tập trung phát triển cây chè trên diện tích hơn 70ha tại các thôn: Trung Thượng, Trung Thành và Mường Diềm, góp phần đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, mô hình trồng rau su su tại các thôn này cũng đang được thử nghiệm và nhân rộng.

Trong chăn nuôi, xã duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm gần 68.000 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền các biện pháp vệ sinh chuồng trại, chủ động tiêu độc, khử trùng... Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được giữ vững với diện tích khoảng 19ha và 108 lồng cá; sản lượng thu hoạch ước đạt 8,5 tấn. Các hộ dân chú trọng cải tạo, tu sửa ao, hồ, lồng cá với các giống nuôi truyền thống như cá trắm, cá chép, cá trôi, từng bước khai thác hiệu quả mặt nước phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Một trong những hướng đi được Quy Đức quan tâm là phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên và lợi thế sản xuất của địa phương. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP đối với thịt lợn bản địa xã Quy Đức. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy giá trị sản phẩm chăn nuôi địa phương, tạo điều kiện nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh cho nông sản.

Cùng với nông nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục được đẩy mạnh, địa phương khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, phù hợp với điều kiện và lợi thế sẵn có. Đây là cơ sở để từng bước đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, mở rộng cơ hội việc làm, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Xác định hạ tầng là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, Quy Đức tập trung triển khai các công trình có vốn đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2026, xã có 10 công trình đầu tư công, trong đó, 7 công trình đã khởi công và đang triển khai thi công, 2 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 công trình hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn tiếp theo. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và tiền sử dụng đất được tỉnh phân bổ cho địa phương năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 97,37% kế hoạch. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, mà còn từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, giao thương và đời sống của người dân.

Dương Liễu