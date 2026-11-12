Giá xăng E10RON95-III giảm còn dưới 20.000 đồng/lít

Từ 15h hôm nay 12-11, giá các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh.

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg (giảm 2.263 đồng/kg).

https://hanoimoi.vn/gia-xang-e10ron95-iii-giam-con-duoi-20-000-dong-lit-1765557.html

Theo hanoimoi.vn