Tề Lỗ phát huy thế mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Từ một địa phương có kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, xã Tề Lỗ đang từng bước khẳng định thế mạnh trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Sự năng động của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng việc mở rộng các cụm công nghiệp làng nghề đã tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Xã Tề Lỗ đang từng bước khẳng định thế mạnh trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đồng Văn, Tề Lỗ và Trung Nguyên, xã Tề Lỗ có thêm điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và truyền thống sản xuất, kinh doanh. Với sự nhạy bén trong nắm bắt nhu cầu thị trường, người dân địa phương không ngừng mở rộng ngành nghề, phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ, từng bước tạo dựng nền kinh tế đa dạng, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Đến nay, toàn xã có 5 hợp tác xã, hơn 330 doanh nghiệp và trên 2.100 hộ đăng ký kinh doanh, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cơ khí, sản xuất phôi thép, ép nhựa, may mặc, vận tải, dịch vụ ăn uống và cung ứng vật tư nông nghiệp. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tạo việc làm cho gần 6.000 lao động trong và ngoài địa phương. Riêng 9 tháng năm 2026, toàn xã có thêm 409 hộ đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đăng ký 323,6 tỷ đồng, cho thấy sức phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Theo đồng chí Hà Thái Dương – Chủ tịch UBND xã, cùng với phát huy lợi thế ngành nghề truyền thống, Tề Lỗ chú trọng quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất ngày càng lớn. Hiện xã có 3 cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích gần 100ha. Trong đó, Cụm làng nghề Tề Lỗ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, thu hút gần 300 hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cụm làng nghề Đồng Văn có diện tích hơn 26 ha, đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích, bước đầu thu hút hơn 30 doanh nghiệp thứ cấp và gần 50 hộ sản xuất, tạo việc làm cho gần 200 lao động tại chỗ. Cụm làng nghề Trung Nguyên có quy mô hơn 20 ha đang tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Không chỉ tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Tề Lỗ còn quan tâm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tận dụng diện tích ao, đầm để phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Hiện toàn xã có 36 trang trại kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các mô hình này góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân.

Nhờ đẩy mạnh phát triển ngành nghề, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hiện giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.400 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5 - 15 triệu đồng/người/tháng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Với sự phát triển mạnh của các làng nghề, đời sống và thu nhập người dân xã Tề Lỗ ngày càng được nâng cao.

Kết quả phát triển kinh tế của Tề Lỗ được thể hiện rõ qua những chỉ tiêu đạt được trong 9 tháng năm 2026. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 5.317 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đạt hơn 3.160 tỷ đồng, chiếm trên 59%; thương mại, dịch vụ đạt hơn 1.743 tỷ đồng; nông nghiệp và thủy sản đạt 413,1 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 297,2 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán HĐND xã giao. Thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 180 triệu đồng/người/năm.

Xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, xã Tề Lỗ tiếp tục tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, tạo quỹ đất sạch, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng chú trọng tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, đầu tư nhà xưởng, đổi mới máy móc, thiết bị và mở rộng thị trường.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó, địa phương hướng tới cơ cấu lại các ngành sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Để thực hiện mục tiêu này, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Văn 2 và Cụm công nghiệp Trung Nguyên, triển khai các bước phát triển Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ 2. Việc thu hút đầu tư được định hướng gắn với lựa chọn ngành nghề phù hợp, khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Lê Minh