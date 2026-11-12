Chủ động điều hành thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao, đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý giá cả, kiểm soát chất lượng và bảo đảm nguồn cung thị trường. Trước tình hình đó, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ các giải pháp cân đối cung - cầu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng mẫu mã tại các siêu thị giúp người dân an tâm mua sắm dịp cuối năm.

Theo quy luật, những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động. Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, hàng điện tử, đồ gia dụng trên địa bàn tỉnh dự báo tăng so với những tháng trước. Sức mua tăng góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đáng chú ý, sự phát triển của thương mại điện tử, nhất là hoạt động kinh doanh qua livestream và mạng xã hội, đang làm thay đổi phương thức giao dịch, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Một số đối tượng lợi dụng môi trường kinh doanh trực tuyến để thực hiện hành vi gian lận, thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa, chia nhỏ đơn hàng hoặc tách rời bao bì, nhãn mác nhằm gây khó khăn cho việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc.

Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, đổi mới phương thức quản lý, kết hợp kiểm tra trực tiếp với giám sát trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Trước yêu cầu này, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác kiểm tra, kiểm soát được đẩy mạnh, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Kết quả, 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 226 vụ vi phạm, giảm 56 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 5 vụ, giảm 11 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế 210 vụ, giảm 48 vụ; hàng giả, hàng nhái và vi phạm sở hữu trí tuệ 11 vụ, tăng 3 vụ. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ với 19 bị can, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước gần 31 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh.

Ông Phạm Quang Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Trước những thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động tăng cường giám sát không gian mạng, ứng dụng công nghệ để thu thập, trích xuất dữ liệu từ các tài khoản kinh doanh trực tuyến. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay từ khâu lưu thông, không để bị động trước những diễn biến phức tạp của thị trường.

Bám sát nhiệm vụ được giao, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống và khu vực vùng sâu, vùng xa. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về niêm yết giá, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm, đo lường và an toàn thực phẩm, nhất là đối với thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, công tác điều hành, cân đối cung - cầu được ngành Công Thương chú trọng. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến cung ứng và nhu cầu tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng có khả năng biến động giá trong dịp cuối năm như bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, sữa, thực phẩm chế biến từ động vật và thuốc chữa bệnh.

Trên cơ sở đó, ngành tham mưu các phương án bảo đảm nguồn cung, kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối với các đơn vị bán lẻ, chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn cung, hạn chế nguy cơ gián đoạn thị trường. Đồng thời, chú trọng kiểm soát các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ và giả mạo nhãn hiệu như thuốc lá thế hệ mới, hàng thời trang, điện tử.

Một trong những giải pháp được triển khai là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sở Công Thương phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức các hội nghị hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Việc phối hợp với các đơn vị chuyển phát nhanh, trong đó có Viettel Post, góp phần tăng cường kiểm soát hàng hóa trong quá trình vận chuyển, hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước.

Những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tiếp tục tăng, công tác quản lý, điều hành thị trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả, kiểm soát chất lượng hàng hóa với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân.

Trần Tỉnh