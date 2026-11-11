Giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân

Sáng 11/11, tại Trụ sở Tiếp công dân số 1 (phường Việt Trì), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới cơ sở 2 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (phường Vĩnh Phúc), cơ sở 3 (phường Hòa Bình) và Điểm tiếp công dân các xã, phường trên địa bàn.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.

Không để giáo viên chậm, thiếu lương

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe ý kiến của bà Nguyễn Thị Hợi - nhân viên hợp đồng Trường Tiểu học xã Vĩnh Phú.

Công dân phản ánh, kiến nghị về việc chưa nhận được quyết định tuyển dụng dù đã có kết quả trúng tuyển kỳ thi tiếp nhận viên chức giáo viên và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 (ngày 26 - 28/5/2026).

Đồng thời, phản ánh UBND xã Vĩnh Phú hiện tạm dừng chi trả lương từ tháng 11/2026 và không thực hiện nâng lương thường xuyên cho lao động hợp đồng 68, trong khi các địa phương lân cận vẫn thực hiện đầy đủ.

Đại diện các giáo viên trình bày tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới lãnh đạo tỉnh về biên chế giáo viên.

Chia sẻ với những nguyện vọng chính đáng của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết tỉnh đang tích cực phối hợp với Trung ương để xin bổ sung chỉ tiêu biên chế, làm căn cứ thực hiện các bước tiếp nhận chính thức.

Trong trường hợp không được bổ sung chỉ tiêu, tỉnh sẽ xây dựng phương án bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động như trước thời điểm tổ chức tuyển dụng.

Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường báo cáo, giải trình về biên chế giáo viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, giải trình về biên chế giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu toàn bộ các trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026 để có phương án xử lý kịp thời với tinh thần kiên quyết không để bất kỳ giáo viên, người lao động nào bị chậm hoặc thiếu lương.

Tháo gỡ vướng mắc đất đai kéo dài tại xã Đạo Trù

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đại diện 49 hộ dân ở khu Lâm nghiệp (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) gồm các ông, bà: Lý Thị Mười, Phạm Xuân Thành và Nguyễn Thị Mai Hương.

Các công dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 50 hộ là cán bộ, công nhân viên Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch (và con em) đã sử dụng đất ổn định từ năm 1963 đến nay.

Đại diện các hộ dân khu Lâm nghiệp, thôn Vĩnh Ninh trình bày kiến nghị.

Đối với nội dung này, trước đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND xã Đạo Trù tháo gỡ vướng mắc về trích lục, trích đo thửa đất, lập phương án sử dụng đất; đồng thời, báo cáo tiến độ rà soát, thẩm định phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại khu vực Vĩnh Phúc, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Đề nghị Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của UBND xã Đạo Trù về bàn giao địa phương diện tích đất các hộ dân đã sử dụng làm đất ở ngoài phạm vi 21,53 ha đã bàn giao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo giải trình các nội dung liên quan.

Sau khi nghe báo cáo giải trình từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập ngay tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với UBND xã Đạo Trù và Công ty Lâm nghiệp Phú Thọ.

Tổ công tác có trách nhiệm rà soát hồ sơ, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất và các quy định pháp luật để khẩn trương lập phương án sử dụng đất đối với diện tích 21,53 ha đã thu hồi từ chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rõ lộ trình xử lý: Đối với 17,7 ha đất không bị chồng lấn, yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ ngay cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo tiến độ chi tiết với UBND tỉnh sau 1 tháng. Đối với 3,8 ha bị chồng lấn với diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo, yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ dứt điểm, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải xác định rõ nguồn kinh phí đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng tính đến ngày 9/11/2026.

So với kỳ tiếp công dân tháng 10/2026, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 1 vụ việc (vụ việc ông Tạ Đức Thắng và ông Đặng Văn Bình tại thôn Chân Sơn, xã Bình Xuyên về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng). Hiện, còn 12 vụ việc đang được các sở, ngành, địa phương tiếp tục thẩm tra, xử lý.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành và chính quyền cơ sở trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định kết quả này đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Đối với 12 vụ việc còn dở dang, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo đúng thời hạn được giao; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, thực hiện công tác tiếp công dân với mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, gần dân và sát dân hơn.

Đinh Vũ