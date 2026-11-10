Xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình thành điểm đến tầm cỡ khu vực

Sáng 10/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị nghe Sở Xây dựng và Sở Tài chính báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 có diện tích khoảng 52.200 ha, thuộc địa giới hành chính các phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và các xã: Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với đơn vị hành chính mới và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, hệ sinh thái lòng hồ và bản sắc văn hóa địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Khu vực này được xác định là trọng điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; đồng thời là vùng sinh thái, nghỉ dưỡng phía Tây Thủ đô Hà Nội và là cực phát triển du lịch Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch trọng điểm quốc gia; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng và văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Dự báo đến năm 2035, khu du lịch đón khoảng 2 triệu lượt khách, đến năm 2050 đạt khoảng 6,5 triệu lượt khách.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Theo phương án đề xuất, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “Hai trục - Ba hành lang - Năm trung tâm động lực”, lấy cao tốc CT03 Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu và Quốc lộ 6 làm động lực chính.

Đồng thời, điều chỉnh từ 6 phân khu xuống còn 5 phân khu phát triển, hình thành các trung tâm: điều hành và dịch vụ du lịch toàn khu; nghỉ dưỡng (Hòa Bình - Đà Bắc); nghỉ dưỡng cao cấp (Mường Hoa); du lịch văn hóa tâm linh (Thung Nai); sinh thái (Tân Mai - Quy Đức) và bổ sung mới trung tâm cửa ngõ phía Tây sinh thái - giải trí (Tiền Phong – Cao Sơn)...

Các khu vực được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí gắn với bảo tồn cảnh quan và nâng cao sinh kế cho người dân.

Đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được Sở Xây dựng hoàn thiện sau quá trình lấy ý kiến, thẩm định. Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm cơ sở phê duyệt theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khung, đề xuất đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch chất lượng cao, nông nghiệp sinh thái dưới tán rừng, nuôi trồng thủy sản bền vững. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nghiêm ngặt quốc phòng - an ninh và an toàn hồ chứa thủy điện...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình phải bảo đảm tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, dài hạn và tính đột phá.

Trong đó, hướng tới xây dựng khu du lịch trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực.

Đồng chí thống nhất cơ bản phạm vi quy hoạch khoảng 52.200 ha, định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, mang bản sắc riêng; gắn kết với các trung tâm du lịch trong tỉnh và khu vực lân cận, đồng thời bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn rà soát, tính toán lại cơ cấu sử dụng đất, nhất là quỹ đất dịch vụ du lịch, bảo đảm dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển những dự án quy mô lớn, hiện đại, chất lượng cao.

Ưu tiên các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sân golf, chăm sóc sức khỏe cao cấp gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức không gian theo mô hình đa trung tâm, bổ sung trung tâm động lực tại xã Tiền Phong, tăng cường kết nối với cao tốc CT03 và hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy hoạch cấp trên, quy định về bảo vệ lòng hồ, rừng phòng hộ, cảnh quan và hệ sinh thái; hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất rừng và các dự án công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Các đơn vị cần rà soát, bổ sung định hướng thu gom, xử lý nước thải tập trung, bảo đảm chất lượng nguồn nước, nhất là an ninh nguồn nước cho khu vực Thủ đô Hà Nội; xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án di dân phù hợp; rà soát chính xác diện tích đất quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, bổ sung những định hướng phát triển du lịch mới, các công trình hạ tầng kết nối và dự án có khả năng tạo động lực phát triển.

Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tập trung làm rõ những nội dung điều chỉnh, điểm mới và định hướng chiến lược để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân khu vực lòng Hồ Hòa Bình.

Tiếp đó, Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Đến thời điểm tháng 11/2026, trong ranh giới quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình có 23 dự án đầu tư tư nhân được phê duyệt chủ trương đầu tư với diện tích đăng ký sử dụng đất khoảng 1.697 ha, tổng vốn đầu tư 7.746 tỷ đồng, bao gồm: 17 dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí; 2 dự án đầu tư trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái, 2 dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản và 2 dự án đầu tư dịch vụ khác.

Tuy nhiên, phần lớn dự án chưa hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng, chưa phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai và vốn đầu tư đã đăng ký.

Trong tổng số 23 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, mới có 3 dự án đã được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 8 dự án đang được đầu tư xây dựng, chưa hoàn thành; 10 dự án còn lại chưa hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng, 2 dự án không triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra liên ngành rà soát toàn diện từng dự án.

Kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án để giữ nguyên hiện trạng rừng và cảnh quan thiên nhiên đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài (từ 8 đến 15 năm), nhà đầu tư không có khả năng triển khai.

Đối với các dự án quy mô lớn, nhà đầu tư có năng lực nhưng vướng mắc khách quan (như công tác giải phóng mặt bằng), tỉnh sẽ xem xét cho gia hạn tiến độ tối đa theo quy định, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư có cam kết tiến độ và lộ trình hoàn thiện thủ tục rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương làm việc thực chất, sâu sát, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chứng nhận đầu tư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Đinh Vũ