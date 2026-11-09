Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Sáng 9/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng tại kỳ họp.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 11/12/2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả hoạt động, giám sát của HĐND tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ; quản lý đất đai, tài nguyên; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Chương trình kỳ họp dự kiến gồm các phiên trình bày báo cáo, tờ trình; thảo luận tại tổ và hội trường; chất vấn, trả lời chất vấn; giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu và xem xét, thông qua các nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức nhằm thông tin kết quả kỳ họp Quốc hội, dự kiến nội dung kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại 2 điểm, hoàn thành trước ngày 27/11/2026.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; rà soát danh mục các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Xem xét sự cần thiết, cơ sở pháp lý và tiến độ chuẩn bị đối với các dự thảo nghị quyết đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoặc đề nghị rút khỏi chương trình kỳ họp.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về việc phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; bố trí thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp.

Cùng với đó, thảo luận về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, việc tổng hợp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm các nội dung trình HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thống nhất các nội dung, chương trình và mốc thời gian chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo các mốc thời gian đã thống nhất.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri đúng tiến độ; tổng hợp đầy đủ, kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng, thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết; chủ động rà soát, giải trình, tiếp thu các ý kiến, bảo đảm nội dung trình kỳ họp chặt chẽ về cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức kỳ họp nghiêm túc, khoa học, chất lượng và hiệu quả.

Lê Hoàng