Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Xã Vĩnh Tường phát huy lợi thế, tạo nền tảng phát triển đô thị

Chiều 7/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Xã có diện tích tự nhiên 26,2km2, dân số 47.315 người, gồm 20 thôn. Đảng bộ xã hiện có 52 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 3.000 đảng viên.

Trong 10 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Đảng ủy xã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; ban hành các nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, văn hóa. Công tác phát triển đảng viên đạt 95/95 chỉ tiêu; hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên.

Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế năm 2026 ước đạt 11,83%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 84 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đạt 119,17% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,12% kế hoạch. Toàn xã hiện có 460 doanh nghiệp và 2.468 hộ kinh doanh cá thể.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,52%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2026 dự kiến còn 0,08%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xử lý hồ sơ và kiến nghị của người dân. Một số công trình hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Chuyển đổi số chưa đồng bộ. Khối lượng nhiệm vụ được phân cấp về cấp xã ngày càng tăng trong khi nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn chưa hạn chế...

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Vĩnh Tường đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 304 đến đường Vành đai 4; đầu tư xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Tường (phân hiệu Tứ Trưng); chỉnh trang Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Lạc Trung; quan tâm thu hút đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Đồng Sóc; cho chủ trương xây dựng đề án thành lập phường Vĩnh Tường...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân xã Vĩnh Tường trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vĩnh Tường là địa bàn có quy mô dân số lớn, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ; nằm trong không gian phát triển đô thị Vĩnh Tường, có điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân. Với nhiều lợi thế và hệ thống chính trị năng động, xã cần xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn mới, phải tạo dựng được nền tảng bền vững để phát triển thành một đô thị có công nghiệp, dịch vụ, thương mại, hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.

Trước mắt, xã cần tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, chuẩn bị tốt nhiệm vụ năm 2027. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời đưa các dự án vào khai thác để tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách.

Trong phát triển kinh tế, xã cần phát huy lợi thế công nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đô thị; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Đồng Sóc và các dự án trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chú trọng phát triển hạ tầng kết nối và các thiết chế giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. Từ đó, từng bước tạo nền tảng phát triển đô thị Vĩnh Tường.

Nhấn mạnh những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Vĩnh Tường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công; nâng cao chất lượng quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng quy hoạch phát triển đô thị Vĩnh Tường, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với xã và các cơ quan liên quan; đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập phường Vĩnh Tường, giao xã chủ động xây dựng đề án, sau đó gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với đề xuất đầu tư Trường Mầm non Vĩnh Tường - phân hiệu Tứ Trưng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng, đề xuất biện pháp khắc phục trước mắt. Việc xây dựng trường mới cần rà soát kỹ các điều kiện và khả năng cân đối nguồn vốn, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với các đề xuất của địa phương về việc đầu tư tuyến đường kết nối đường tỉnh 304 với đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc; tháo gỡ khó khăn tại Khu công nghiệp Đồng Sóc; chỉnh trang Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Lạc Trung; điều chỉnh đường Vành đai 5.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những nội dung vướng mắc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Lạc Trung, xã Vĩnh Tường.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Lạc Trung; nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Việt Nam tại Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường.

Thúy Hường