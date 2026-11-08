Trường THPT Vĩnh Chân kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 8/11, Trường THPT Vĩnh Chân (xã Vĩnh Chân) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường THPT Vĩnh Chân.

Trường THPT Vĩnh Chân được thành lập ngày 9/11/1976 với 12 lớp, trên 600 học sinh và 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước trưởng thành, quy mô và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên.

Đến nay, nhà trường có 21 lớp với hơn 900 học sinh và 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 14,5% đạt trình độ trên chuẩn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Từ năm 2020 đến nay, học sinh nhà trường đạt 286 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100%, học sinh trúng tuyển đại học chiếm trên 56%. Trong đó, nhiều học sinh đỗ các trường tốp đầu của cả nước; có học sinh đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường THPT Vĩnh Chân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2025 - 2026 của UBND tỉnh cho nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Vĩnh Chân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được trong 50 năm qua.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cho học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo; tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; chủ động rà soát nhu cầu, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, từng bước hoàn thiện các điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, quan tâm hỗ trợ nhà trường trong công tác phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục.

Duy Thành