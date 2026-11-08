Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Sơn Vi 1, xã Phùng Nguyên

Sáng 8/11, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn Sơn Vi 1, xã Phùng Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Nhân dân và cán bộ thôn Sơn Vi 1.

Dự và chung vui với Nhân dân địa phương có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên cùng Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Sơn Vi 1 đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Sơn Vi 1 hiện có 395 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 68 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%; 100% đường ngõ được bê tông hóa; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%. Phong trào bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả với 20 đợt ra quân, thu hút 700 lượt người tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn và Thiếu tướng Trần Anh Du tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự là việc xã hội hóa lắp đặt 26 camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, Nhân dân còn tích cực ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào xây dựng “Nông thôn mới thông minh” và công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho thôn Sơn Vi 1.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trao 30 phần quà của cá nhân tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Sơn Vi 1 đạt được.

Để giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn Sơn Vi 1 tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng Nhân dân và cán bộ thôn Sơn Vi 1.

Đồng chí nhấn mạnh, địa phương cần chủ động làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh ngay từ ban đầu, không để hình thành “điểm nóng”, quyết tâm xây dựng thôn Sơn Vi 1 trở thành “điểm sáng” trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, lấy sự bình yên và ấm no của Nhân dân làm thước đo hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội của thôn Sơn Vi 1.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trao tặng Nhân dân và cán bộ thôn Sơn Vi 1 lẵng hoa tươi thắm. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, xã Phùng Nguyên và cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Đinh Vũ