Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nhân Hùng, xã Hy Cương

Chiều 8/11, thôn Nhân Hùng, xã Hy Cương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Chung vui với Nhân dân thôn Nhân Hùng có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và xã Hy Cương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng cùng các đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng Nhân dân thôn Nhân Hùng, xã Hy Cương.

Thôn Nhân Hùng hiện có 330 hộ với 1.040 nhân khẩu. Năm 2026, đời sống kinh tế của người dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 96%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng. Thôn không phát sinh hộ nghèo mới, 99% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Nhân Hùng đạt được. Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững kỷ cương và an ninh trật tự.

Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết để cùng phát triển, văn hóa để gắn kết con người và đồng thuận để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Đây cũng chính là ý nghĩa và giá trị thiết thực mà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nhân Hùng, xã Hy Cương.

Tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng đã trao tặng lẵng hoa và quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Nhân Hùng. Các đại biểu trao 10 suất quà từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Dịp này, thôn Nhân Hùng được trao chứng nhận khu dân cư văn hóa năm 2026. Thôn tổ chức ký giao ước thi đua năm 2027.

Thôn phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thôn phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 - 10% so với năm 2026; tích cực hỗ trợ các hộ cận nghèo vươn lên, quyết tâm không để phát sinh hộ nghèo mới.

Tạ Thanh