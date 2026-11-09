Vàng thế giới vượt 4.100 USD, vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng thế giới sáng 9-11 tiếp tục đi lên, vượt mốc 4.100 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cũng tăng đáng kể so với đầu tuần trước.

Theo bảng giá cập nhật sáng 9-11của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC loại 99,99% (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) có giá 137,5-141,6 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 137,5-141,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,5-142 triệu đồng/lượng; vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng có giá 137,5-141,5 triệu đồng/lượng. Trang sức vàng rồng Thăng Long 999,9 được niêm yết ở mức 135,5-140,5 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu thị trường sáng 9-11, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.110 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce, tương đương 1,08% so với 24 giờ trước.

Theo Reuters, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu trong những phiên đầu tuần trước. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 10 tích cực hơn dự báo đã khiến đồng USD phục hồi, tạo sức ép lên kim loại quý. Dù vậy, tính chung tuần qua, giá vàng thế giới vẫn tăng 5,2%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10-11. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu lạm phát hạ nhiệt có thể tạo thêm động lực cho kim loại quý.

https://hanoimoi.vn/vang-the-gioi-vuot-4-100-usd-vang-trong-nuoc-tang-manh-1764976.html

Theo hanoimoi.vn