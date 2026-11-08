Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Xoài cát chu trái từ 320g trở lên
32.480 đồng/700g
2
Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung
47.500 đồng/500g
3
Táo cherry nội địa Trung (8-10 trái)
39.000 đồng/500g
4
Dầu olive Extra Virgin Boromeo chai
89.000 đồng/chai 250ml
5
Dầu mè thơm hảo hạng Meizan chai
52.000 đồng/chai 250ml
6
Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold chua cay Thái
115.000 đồng/30 gói 75g
7
Hạt nêm Knorr thịt thăn, xương ống, tủy gói
18.500 đồng/gói 170g
8
Khoai tây đông lạnh cắt thẳng Trần Gia gói
49.500 đồng/gói 500g
9
Bún gạo khô Jimmy túi
23.500 đồng/túi 250g
10
Sữa dinh dưỡng ít đường Nutimilk bịch
9.100 đồng/bịch 220ml
11
Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn NutiFood Grow Plus+ hương vani (tăng cân khỏe mạnh)
56.500 đồng/4 hộp 180ml
12
Lốc 4 hộp sữa chua ăn nha đam Đồng Xanh
32.500 đồng/4 hộp 100g
13
Kem đặc có đường Lamosa lon
43.000 đồng/lon 1kg
14
Kem sữa lắc vani Joyday ly
15.000 đồng/ly 100ml
15
Bánh bông lan tươi tam giác (giao màu ngẫu nhiên) GOLD100 gói
21.000 đồng/gói 100g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/11/2026
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026