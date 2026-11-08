Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Xoài cát chu trái từ 320g trở lên

32.480 đồng/700g

2

Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung

47.500 đồng/500g

3

Táo cherry nội địa Trung (8-10 trái)

39.000 đồng/500g

4

Dầu olive Extra Virgin Boromeo chai

89.000 đồng/chai 250ml

5

Dầu mè thơm hảo hạng Meizan chai

52.000 đồng/chai 250ml

6

Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold chua cay Thái

115.000 đồng/30 gói 75g

7

Hạt nêm Knorr thịt thăn, xương ống, tủy gói

18.500 đồng/gói 170g

8

Khoai tây đông lạnh cắt thẳng Trần Gia gói

49.500 đồng/gói 500g

9

Bún gạo khô Jimmy túi

23.500 đồng/túi 250g

10

Sữa dinh dưỡng ít đường Nutimilk bịch

9.100 đồng/bịch 220ml

11

Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn NutiFood Grow Plus+ hương vani (tăng cân khỏe mạnh)

56.500 đồng/4 hộp 180ml

12

Lốc 4 hộp sữa chua ăn nha đam Đồng Xanh

32.500 đồng/4 hộp 100g

13

Kem đặc có đường Lamosa lon

43.000 đồng/lon 1kg

14

Kem sữa lắc vani Joyday ly

15.000 đồng/ly 100ml

15

Bánh bông lan tươi tam giác (giao màu ngẫu nhiên) GOLD100 gói

21.000 đồng/gói 100g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026&nbsp;


Kết Đoàn

 Từ khóa: Dinh dưỡng Khoai tây Khỏe mạnh Nhập khẩu Sữa chua Tăng cân Hàng hóa giá cả thị trường bánh bông lan Lốc
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