Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 3/11/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Ức gà phi lê có da

24.900 đồng/300g

2

Hồng giòn nhập khẩu hộp

35.000 đồng/4 quả

3

Dừa xiêm xanh Bến Tre

15.000 đồng/quả

4

Cải bẹ dún gói

5.000 đồng/4000g

5

Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên

13.800 đồng/500g

6

Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)

13.680 đồng/200g

7

Dầu gạo lứt nguyên chất Simply chai

81.000 đồng/chai 1 lít

8

Tương ớt xí muội Cholimex cay nhẹ chai

15.500 đồng/chai 270g

9

Nước chấm mè rang Kewpie chai

26.000 đồng/chai 180ml

10

Lốc 4 hộp sữa chua kem ngậy tự nhiên TH True Yogurt

40.500 đồng/4 hộp 100g

11

Kem trân châu sữa dừa Celano cây

22.000 đồng/cây 75g

12

Há cảo nhân tôm Bamboo gói

58.000 đồng/gói 270g

13

Nem nướng Hoa Doanh gói

49.500 đồng/gói 250g

14

Bánh gấu chà bông nhân phô mai Karo Richy túi

49.000 đồng/4 gói x48g

15

Bánh gối hộp mini kem trứng Vela gói

10.500 đồng/gói 90g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 3/11/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu Hàng hóa Bắp cải Mini Tre Hoa nem nướng bánh gối vàng đỏ
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