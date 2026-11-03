Giá cả thị trường ngày 3/11/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Ức gà phi lê có da
24.900 đồng/300g
2
Hồng giòn nhập khẩu hộp
35.000 đồng/4 quả
3
Dừa xiêm xanh Bến Tre
15.000 đồng/quả
4
Cải bẹ dún gói
5.000 đồng/4000g
5
Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên
13.800 đồng/500g
6
Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)
13.680 đồng/200g
7
Dầu gạo lứt nguyên chất Simply chai
81.000 đồng/chai 1 lít
8
Tương ớt xí muội Cholimex cay nhẹ chai
15.500 đồng/chai 270g
9
Nước chấm mè rang Kewpie chai
26.000 đồng/chai 180ml
10
Lốc 4 hộp sữa chua kem ngậy tự nhiên TH True Yogurt
40.500 đồng/4 hộp 100g
11
Kem trân châu sữa dừa Celano cây
22.000 đồng/cây 75g
12
Há cảo nhân tôm Bamboo gói
58.000 đồng/gói 270g
13
Nem nướng Hoa Doanh gói
49.500 đồng/gói 250g
14
Bánh gấu chà bông nhân phô mai Karo Richy túi
49.000 đồng/4 gói x48g
15
Bánh gối hộp mini kem trứng Vela gói
10.500 đồng/gói 90g
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