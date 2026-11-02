Phú Thọ và Cà Mau chia sẻ kinh nghiệm phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Trong 2 ngày (1 và 2/11/2026), Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau do đồng chí Đặng Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc và trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Cà Mau và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu chào mừng và trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác tỉnh Cà Mau.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác tỉnh Cà Mau đến thăm và làm việc tại tỉnh. Trao đổi khái quát những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc là dịp quan trọng để hai tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đặng Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thắm tình đoàn kết của tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã tập trung trao đổi sâu về những kinh nghiệm thực tiễn thiết thực của Phú Thọ và Cà Mau trong công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trọng tâm là việc áp dụng phần mềm quản trị điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kinh nghiệm đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức theo bộ chỉ số OKR/KPI gắn với sản phẩm cụ thể, góp phần khắc phục tính cảm tính, nể nang và tiến tới xây dựng nền tảng số dùng chung.

Các đại biểu Đoàn công tác tỉnh Cà Mau phát biểu, thảo luận các nội dung hợp tác và chuyển đổi số tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng chia sẻ nhiều mô hình chuyển đổi số tiêu biểu như: Kho dữ liệu dùng chung và hệ thống quản trị, điều hành kinh tế - xã hội tích hợp phân hệ giám sát theo thời gian thực; cơ chế “Luồng xanh” giải quyết thủ tục hành chính trong 24 giờ hoặc rút ngắn 50% thời gian cho các dự án trọng điểm; ứng dụng Chatbot AI hỗ trợ công vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng bộ phận, tập trung tham mưu chiến lược, phản biện chính sách lớn, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và tạo môi trường thực tiễn để rèn luyện, đánh giá cán bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng tỉnh Cà Mau bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tặng tỉnh Phú Thọ lá cờ Tổ quốc từng tung bay trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao những cách làm sáng tạo, đột phá của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, gợi mở nhiều giải pháp thiết thực để tỉnh Cà Mau nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đại biểu hai tỉnh Phú Thọ - Cà Mau tham dự buổi làm việc.

Trước đó, chiều 1/11, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng.

Đinh Vũ