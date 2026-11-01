MG Vĩnh Phúc ra mắt 2 mẫu xe mới MG GT và All New MG ZS

Ngày 31/10, MG Vĩnh Phúc tổ chức lễ ra mắt 2 mẫu xe mới MG GT và All New MG ZS tại showroom (địa chỉ: Km27, quốc lộ 2, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng, đối tác và những người quan tâm đến các dòng xe MG.

Đại diện MG Vĩnh Phúc giới thiệu về thông số kỹ thuật của 2 mẫu xe mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Đông - Tổng Giám đốc MG Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng chính là nền tảng, động lực để đại lý tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời, khẳng định mong muốn mang đến những mẫu xe MG chất lượng, mức giá hợp lý cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng tại Phú Thọ và các tỉnh, thành phố lân cận.

Tổng Giám đốc MG Vĩnh Phúc Nguyễn Thành Đông phát biểu tại lễ ra mắt 2 mẫu xe mới.

Là đại lý đạt tiêu chuẩn 3S Premium, MG Vĩnh Phúc cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng và phụ tùng chính hãng. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đại lý không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, từ tư vấn sản phẩm, hỗ trợ tài chính đến chăm sóc sau bán hàng.

Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 16/10/2026, All New MG ZS và MG GT mang thêm lựa chọn cho người tiêu dùng với những điểm nhấn về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

All New MG ZS là mẫu SUV đô thị thế hệ mới, nổi bật với thiết kế khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi và hệ truyền động Hybrid kết hợp động cơ xăng cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất lên đến 197 mã lực. Mẫu xe được giới thiệu với các công nghệ an toàn, hiện đại như hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot, camera 360 độ, hướng tới sự tiện nghi, linh hoạt và an tâm trong những hành trình của gia đình.

MG GT gây ấn tượng với thiết kế Fastback Coupé thể thao, đường nét mạnh mẽ và phong cách trẻ trung. Xe có 2 tùy chọn động cơ 1.5L và 1.5L Turbo. Trong đó, phiên bản tăng áp đạt công suất 168 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, hướng tới trải nghiệm vận hành năng động, phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách khác biệt.

Việc ra mắt 2 mẫu xe mới tiếp tục khẳng định triết lý “Car for Life” của MG, đồng thời, mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Phú Thọ, mang thêm lựa chọn cho khách hàng ở các phân khúc và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Theo công bố của MG Việt Nam, All New MG ZS có giá bán 668 triệu đồng, kèm chương trình hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. MG GT có giá bán từ 512 triệu đồng, cùng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo điều kiện áp dụng. Các chương trình ưu đãi này góp phần giảm chi phí, tạo thêm cơ hội để khách hàng tiếp cận và lựa chọn những mẫu xe mới.

Lãnh đạo MG Vĩnh Phúc ký kết hợp đồng mua xe với khách hàng.

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mới, sự kiện còn tạo cơ hội để khách hàng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng xe. Những trải nghiệm thực tế từ người dùng góp phần giúp khách hàng đang quan tâm có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Lãnh đạo MG Vĩnh Phúc bàn giao xe mẫu mới All New MG ZS cho khách hàng.

Thông qua sự kiện, MG Vĩnh Phúc tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng; đồng thời, tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới và bước vào mùa mua sắm cuối năm, MG Vĩnh Phúc triển khai các chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng đối với những dòng xe thuộc diện áp dụng tại đại lý. Khách hàng đồng thời được tư vấn các phương án tài chính, hỗ trợ lựa chọn phiên bản và hình thức thanh toán phù hợp.

Quang Minh - Đặng Khánh