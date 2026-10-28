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Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản mới 2027 của dòng xe tay ga Honda SH125i và Honda SH160i với phối màu mới, đồng thời cải tiến tính năng và động cơ.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, phiên bản 2027 của dòng xe tay ga Honda SH125i và Honda SH160i sẽ được bán ra từ tháng 11 tới.

Giá bán của SH125i dao động từ 76,67-85,7 triệu đồng tùy phiên bản, còn Honda SH160i có giá 95,29-104,49 triệu đồng. Như vậy, mức giá của bản 2027 không đổi so với bản đời 2026.

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Ở phiên bản 2027, dòng xe tay ga Nhật Bản được bổ sung phối màu mới là đen Aura Black Edition, áp dụng cho phiên bản Thể thao cao cấp nhất.

Với tùy chọn này, toàn bộ thân xe được sơn đen cùng các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau. Sắc đen cũng được phủ lên họa tiết chữ V ở mặt nạ trước cùng logo SH chrome bên hông.

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Thiết kế tổng thể của xe không đổi với sàn để chân rộng, yên xe dốc 2 tầng và đuôi xe vuốt cao. Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, trong đó đèn hậu tách 2 tầng.

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Dòng SH125i/160i được nâng cấp tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện trên Smart Key - trang bị mới được giới thiệu trên dòng Sh mode mới vào tháng 9.

Các trang bị và tính năng cao cấp vẫn được duy trì gồm có màn hình TFT 4,2 inch, kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, cổng sạc USB-C ở hộc đồ trước. Cốp đựng đồ dưới yên có dung tích 28 lít.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo HSTC chỉ được trang bị ở các phiên bản Thể Thao, Đặc Biệt và Cao Cấp. Phiên bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS.

Một nâng cấp quan trọng khác nằm ở động cơ eSP+ quen thuộc trên Honda SH125i/160i giờ đây được tối ưu để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Theo nhà sản xuất, so với phiên bản trước, SH160i/125i mới có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải. Việc nâng tiêu chuẩn động cơ lên Euro 4 cũng đảm bảo phương tiện đáp ứng quy định về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội và TP.HCM từ 1/7/2027.

Trước đó, các dòng xe đời mới của Honda như Vario, Cub C125, Sh mode hay cả xe mô tô phân khối lớn đều được trang bị động cơ đạt chuẩn Euro 4.

Về phần Honda SH125i/160i, dòng xe tay ga thương hiệu Nhật tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ gồm Vespa Sprint S 125/150, Vespa GTS Super Sport 150, Aprilia SR GT 200, Yamaha NVX 155...

https://tienphong.vn/xe-tay-ga-honda-sh-ban-tai-viet-nam-duoc-nang-cap-post1889135.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Xe tay ga Honda Vespa GTS Hãng xe Nhật bản Honda Việt Nam SH Mode Động cơ Tính năng Điện thoại thông minh Tiết kiệm nhiên liệu Tiêu chuẩn khí thải
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