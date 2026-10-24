Hyundai Tucson đời mới lập kỷ lục ngay ngày đầu mở bán

Mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới vừa ghi nhận lượng đơn đặt hàng ngày đầu vượt gấp rưỡi thế hệ trước. Trong đó, bản hybrid được phần lớn khách hàng Hàn Quốc chọn mua.

Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu tiên mở bán tại quê nhà hôm 22/10. Đây là mức cao nhất trong lịch sử dòng SUV cỡ C này, vượt xa con số 10.842 đơn của thế hệ thứ 4 khi ra mắt vào tháng 9/2020.

Sức hút ban đầu của Tucson mới đến từ thiết kế ngoại thất được làm mới mạnh mẽ, không gian cabin mở rộng cùng những cải tiến đáng kể về khả năng vận hành, công nghệ tiện nghi lẫn an toàn.

Hyundai Tucson đời mới “đắt khách” ngay ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc.

Cơ cấu đơn đặt hàng trong ngày đầu cho thấy cả phiên bản cao cấp nhất lẫn bản tiêu chuẩn đều nhận được sự quan tâm lớn. Điều này phản ánh nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những người ưu tiên tính thực dụng và giá bán đến nhóm tìm kiếm trang bị tiện nghi cao cấp.

Cụ thể, phiên bản Inspiration cao cấp nhất chiếm 44% tổng lượng đơn đặt hàng, tăng đáng kể so với tỷ lệ 29% của thế hệ trước. Phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn màn hình 17 inch tích hợp hệ thống Pleos Connect, công nghệ hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA 2 và hai đế sạc không dây.

Trong khi đó, phiên bản H-Pick tiêu chuẩn chiếm 33% lượng đặt hàng. Kết quả này cho thấy sức hút của chiến lược trang bị các công nghệ an toàn chủ động thiết yếu, hệ thống Pleos Connect và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) ngay từ phiên bản thấp nhất.

Phiên bản giữa Exclusive chiếm 22% đơn đặt hàng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa trang bị và giá bán. Trong khi đó, phiên bản XRT với phong cách thiết kế hướng đến hoạt động ngoài trời chỉ chiếm 1%. Phiên bản này được phát triển dựa trên cấu hình Exclusive, bổ sung các chi tiết ngoại thất tạo hình khỏe khoắn.

Tỷ lệ đặt hàng cao của bản Inspiration cho thấy người mua SUV cỡ C tại Hàn Quốc ngày càng sẵn sàng chi trả cho các trang bị cao cấp. Ngược lại, kết quả của bản H-Pick phản ánh hiệu quả của chiến lược không cắt giảm quá nhiều trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn.

Về hệ truyền động, các phiên bản thân thiện với môi trường chiếm ưu thế trong lượng đơn đặt hàng ban đầu. Trong đó bản hybrid được khách hàng lựa chọn nhiều nhất với 55% tổng số đơn đặt hàng, tăng từ mức 48% của thế hệ trước.

Hệ truyền động hybrid thế hệ mới của tập đoàn Hyundai được giới thiệu là có khả năng cải thiện công suất tổng thể đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và hệ truyền động, Tucson thế hệ mới được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện ích. Một số tính năng đáng chú ý gồm hỗ trợ kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ an toàn khi đạp nhầm chân ga, phanh khẩn cấp ở vị trí P của cần số điện tử và hệ thống 9 túi khí.

Các tiện ích khác bao gồm hệ thống quan sát toàn cảnh Surround View Monitor (SVM) hỗ trợ quan sát dưới gầm xe, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe cả phía trước và phía sau, tính năng tự động khóa cửa khi người dùng rời khỏi xe; hệ thống cấp điện dự phòng kép để mở khóa cửa.

https://tienphong.vn/hyundai-tucson-doi-moi-lap-ky-luc-ngay-ngay-dau-mo-ban-post1888128.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong