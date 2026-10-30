Ô tô - xe máy
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Toyota tính bán xe điện giá “mềm” hơn ở Đông Nam Á

Toyota đang xem xét bổ sung các mẫu ô tô điện cho thị trường Indonesia, trong đó có khả năng đưa ra sản phẩm với giá bán thấp hơn bZ4X hiện nay.

Ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toyota Indonesia chia sẻ rằng hãng sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm ô tô điện chạy pin (BEV) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đáng chú ý, vị này cũng cho biết hãng đang cân nhắc phát triển những mẫu xe khác phù hợp hơn với điều kiện thị trường Indonesia. Dù chưa tiết lộ tên xe hay thời điểm ra mắt, hãng để ngỏ khả năng giới thiệu ô tô điện có giá dễ tiếp cận hơn.

“Hiện tại, chúng tôi có bZ4X. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu những mẫu xe phù hợp hơn. Hy vọng các sản phẩm mới sẽ có giá dễ tiếp cận hơn”, ông Nandi cho biết.

Toyota tính bán xe điện giá mềm hơn ở Đông Nam Á

bZ4X là mẫu ô tô thuần điện được Toyota lắp ráp và phân phối tại thị trường Indonesia.

Tuy nhiên, Toyota chưa công bố phân khúc, thông số kỹ thuật hay mức giá dự kiến của các mẫu xe điện mới. Vì vậy, chưa thể chắc chắn sản phẩm sắp tới sẽ nằm dưới bZ4X về giá bán hay được phát triển theo định hướng khác.

Theo bảng giá niêm yết tại Jakarta vào tháng 10/2026, Toyota bZ4X hiện bán ra với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn bZ4X Standard sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), có giá khởi điểm 799 triệu rupiah Indonesia (khoảng 1,14 tỷ đồng).

Trong khi đó, bZ4X Touring được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), có giá từ 889 triệu rupiah (khoảng 1,27 tỷ đồng).

Ngoài bZ4X, Toyota còn phân phối mẫu SUV điện Urban Cruiser tại Indonesia với giá từ 759-763 triệu rupiah (hơn 1,08 tỷ đồng). Tuy nhiên, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, thay vì sản xuất nội địa như bZ4X.

Toyota tính bán xe điện giá mềm hơn ở Đông Nam ÁSUV điện đô thị Toyota Urban Cruiser.

Theo Kompas, nếu Toyota Indonesia đưa thêm một mẫu xe thuần điện có giá phải chăng hơn ra thị trường, danh mục ô tô điện của hãng sẽ có thêm lựa chọn dành cho nhóm khách hàng nhạy cảm về giá. Dù vậy, kế hoạch này vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ cần thêm thông tin xác nhận chính thức từ nhà sản xuất.

Trong trường hợp mẫu xe điện mới thực sự được sản xuất, không ngoại trừ khả năng sản phẩm này cũng sẽ được xuất khẩu sang các thị trường lân cận như Việt Nam. Ở nước ta, Toyota Việt Nam đang bán một số mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia bao gồm: Innova Cross, Yaris Cross, Raize, Wigo cùng một số phiên bản của Fortuner.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Toyota đang tập trung đẩy mạnh mảng xe hybrid khi vừa đầu tư thêm 283 triệu USD để xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại Việt Nam.

https://tienphong.vn/toyota-tinh-ban-xe-dien-gia-mem-hon-o-dong-nam-a-post1889621.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia Ô tô điện Đông nam á thị trường Dây chuyền sản xuất Bán xe Giám đốc điều hành Triệu Toyota việt nam Phát triển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10
2026-10-29 14:40:00

Thị trường xe máy bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm khi các hãng liên tiếp giới thiệu phiên bản mới, bổ sung màu sắc và tung ra những mẫu xe có giá bán trải...

Toyota Fortuner đời mới chốt ngày ra mắt

Toyota Fortuner đời mới chốt ngày ra mắt
2026-10-22 16:02:00

Theo tạp chí Car Mag, dẫn nguồn từ Toyota Nam Phi, Toyota Fortuner phiên bản mới dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 1/12 tới. Mẫu SUV thương hiệu Nhật này sau đó có thể được giới...

Bản xem trước khác lạ của Toyota Fortuner đời mới

Bản xem trước khác lạ của Toyota Fortuner đời mới
2026-10-15 07:47:00

Những hình ảnh chạy thử gần đây tại Thái Lan là cơ sở để các studio phác họa nên bản xem trước của Toyota Fortuner thế hệ mới, với nhiều chi tiết khác biệt so với mẫu bán tải...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long