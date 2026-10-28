Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ Dự án các đô thị xanh

Chiều 28/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) sử dụng vốn vay ADB có tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng, gồm vốn ADB tài trợ hơn 1.445 tỷ đồng và vốn đối ứng phía Việt Nam hơn 599 tỷ đồng; thời gian thực hiện đến hết ngày 30/6/2028.

Dự án triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và các xã Tam Dương, Hội Thịnh, với 6 hợp phần, tập trung vào nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc; thoát nước, xử lý nước thải; phát triển hệ thống cây xanh và xây dựng đường hạ tầng khung Làng Đại học.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ triển khai dự án và các khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đến hết tháng 9/2026, dự án giải ngân hơn 242,8 tỷ đồng, đạt 42,63% kế hoạch. Trong đó, vốn ODA giải ngân 170,216 tỷ đồng, đạt 37,3%; vốn đối ứng giải ngân 72,662 tỷ đồng, đạt 63,23%. Ban Quản lý dự án phấn đấu giải ngân khoảng 464 tỷ đồng trong năm 2026, đạt 82% kế hoạch vốn được giao.

Tiến độ triển khai một số hợp phần còn chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ảnh hưởng của thời tiết và mực nước hồ Đầm Vạc dâng cao trong mùa mưa, khiến việc thi công một số hạng mục phải gián đoạn. Bên cạnh đó, các gói thầu xây lắp áp dụng quy trình tiền kiểm, hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải xin ý kiến ADB, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục.

Đến nay, tại hợp phần nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc, nhà thầu đã thi công khoảng 3,064km trong tổng số 3,2km kè, nạo vét 300.000m3 trong tổng khối lượng 1 triệu m3. Hợp phần phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc cũng đang được triển khai sau thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa và mực nước hồ dâng cao. Trong khi đó, một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công.

Đối với hợp phần thoát nước và xử lý nước thải, các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành thi công, đang chuẩn bị vận hành chạy thử. Tuy nhiên, hệ thống đấu nối nước thải cấp 3 đã bàn giao cho UBND phường Vĩnh Phúc từ ngày 9/3/2026 nhưng chưa được lựa chọn đơn vị vận hành, khiến hệ thống thu gom hoạt động chưa đồng đều.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công hợp phần 5 (phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc).

Sau khi kiểm tra tại thực địa hợp phần 2 (thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên (cũ) giai đoạn 2) và hợp phần 5 (phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu đơn vị thi công hợp phần thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, lắp đặt thiết bị, tổ chức vận hành chạy thử, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Đối với hợp phần phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc, đồng chí yêu cầu phường Vĩnh Yên tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với những khu vực đã có mặt bằng sạch, nhà thầu cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình triển khai hợp phần cây xanh, các đơn vị cần rà soát, lựa chọn chủng loại cây đô thị, cây bóng mát phù hợp với địa hình, điều kiện thực tế và quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả cảnh quan, phát triển đô thị xanh bền vững.

Thúy Hường