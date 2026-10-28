Tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Sáng 28/10, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến làm việc với 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại điểm cầu Trung ương.

Dự tại điểm cầu Trung ương, về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Trong đó, hai địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10% là Thái Nguyên và Phú Thọ.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế vùng, với mức tăng 13,03%, đóng góp khoảng 57% mức tăng GRDP của vùng. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 9,68 tỷ USD, chiếm 19,2% cả nước. Khu vực tư nhân có 271 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 334.000 tỷ đồng.

Đến nay, tổng thu ngân sách toàn vùng đạt 138.000 tỷ đồng, bằng 99,27% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, bằng 146% dự toán.

Tuy nhiên, tăng trưởng của vùng vẫn chưa đạt mục tiêu và tiềm ẩn những yếu tố thiếu bền vững. Nhiều địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, khai khoáng và thủy điện, trong khi các năng lực sản xuất mới chưa hình thành hoặc chưa đi vào vận hành đủ mạnh...

Đồng chí Bùi Đức Hinh và đồng chí Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh trong vùng cơ bản đã hoàn thành kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bố trí kinh phí vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới, còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương làm rõ những kết quả nổi bật tỉnh Phú Thọ đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, nhất là trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao; vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng; ứng dụng khoa học, công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 -NQ/TW và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giữa địa phương với các bộ, ngành Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo, tỉnh Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,1%, đứng thứ 2/9 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 11/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thu ngân sách nhà nước đạt 48.002 tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch; thu hút vốn FDI đạt hơn 2,4 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17% so với cùng kỳ. Du lịch đón khoảng 13,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 13.700 tỷ đồng.

Về tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, hiện nay, tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc sắp xếp, xử lý tài sản công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án được triển khai tích cực.

Về thực hiện Nghị quyết số 57, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh đã đưa vào sử dụng hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu mở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trọng tâm là chủ trương thành lập khu thương mại tự do với quy mô khoảng 4.000 ha kết nối với sân bay Nội Bài; bổ sung biên chế, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ; triển khai các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối liên vùng góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề, cốt lõi, chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh: Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn thúc đẩy tăng trưởng với kiểm soát lạm phát, kết hợp hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể theo từng tháng, từng tuần, từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có của từng địa phương, trong đó thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển nông, lâm sản, các khu, cụm công nghiệp. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giá vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng năm 2027 và giai đoạn 2027-2030. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng vị trí việc làm gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Xác định cụ thể mô tả công việc, khung năng lực theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong vùng, tập trung đề xuất giải pháp đối với những vấn đề cốt lõi về phát triển kinh tế, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đức Anh