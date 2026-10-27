Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan

Chiều 27/10, tại Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan do ông Marcin Kulasek - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan, Tổng Thư ký Đảng Cánh tả mới làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và xúc tiến hợp tác tại tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Marcin Kulasek tại buổi làm việc.

Dự buổi tiếp và làm việc, về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị lên quan.

Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan có các ông, bà: Marcin Iskra - Tổng Cục trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học; Grzegorz Bernard Napieralski - Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, Chủ tịch Tiểu ban Trí tuệ nhân tạo; Joanna Skoczek - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam, cùng đại diện các doanh nghiệp Ba Lan trong các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ thông tin và giáo dục.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Hoàng Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan.

Các đại biểu dự buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón tiếp ông Marcin Kulasek cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan.

Đồng chí nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan trong hơn 70 năm qua không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện.

Chuyến thăm của đoàn lần này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, diễn ra ngay sau khi đoàn tháp tùng Thủ tướng Ba Lan thăm chính thức Việt Nam; qua đó góp phần cụ thể hóa, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ với các đối tác Ba Lan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan.

Nhìn lại lịch sử hợp tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việt Nam và Ba Lan đã thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt, nhiều thế hệ lưu học sinh và người Việt Nam từng học tập và làm việc tại Ba Lan trở về nước đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ mở ra dư địa hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Thông tin tới đoàn đại biểu về vị thế của tỉnh, đồng chí Phạm Đại Dương nêu rõ: Là địa phương nằm trong vùng Thủ đô, tiếp giáp Hà Nội và có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, Phú Thọ đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh hợp tác song phương với các đối tác Ba Lan cũng như mở rộng liên kết đa phương với khu vực châu Âu.

Tỉnh chủ động bám sát các nội dung Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước để bắt nhịp xu thế phát triển, biến các cam kết ngoại giao thành hành động cụ thể tại địa phương.

Đặc biệt, xác định động lực tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới phải dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phú Thọ đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, các thỏa thuận hợp tác mà Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan vừa ký kết với các bộ, ngành của Việt Nam chính là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt thành mà Quốc hội, Chính phủ Ba Lan, cá nhân ngài Hạ nghị sĩ Grzegorz Bernard Napieralski, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam cùng Đại sứ Hà Hoàng Hải và Đại sứ Joanna Skoczek đã dành cho Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Thọ trong chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số tại Ba Lan vừa qua.

Những bài học kinh nghiệm quý báu về quản trị hiện đại và số hóa của Ba Lan đang được Phú Thọ nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phú Thọ sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo chất lượng cao.

Chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới, tỉnh đang quy hoạch các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại cùng hệ thống cụm công nghiệp vệ tinh, sẵn sàng cung cấp quỹ đất sạch, đáp ứng đa dạng chuỗi cung ứng phụ trợ và logistics đa phương thức.

Đồng chí mong muốn Bộ trưởng Marcin Kulasek và Đại sứ quán Ba Lan sẽ là cầu nối tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức Ba Lan đến tìm hiểu và đầu tư tại Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Marcin Kulasek trao đổi tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Marcin Kulasek bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Phú Thọ.

Khẳng định Ba Lan luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, Bộ trưởng Marcin Kulasek nhấn mạnh: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan với nhiều văn kiện hợp tác được ký kết đã nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Việc đoàn chọn Phú Thọ là điểm đến tiếp theo nhằm mục tiêu khảo sát thực địa, tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Trên cương vị của mình, Bộ trưởng Marcin Kulasek cam kết sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Ba Lan và tỉnh Phú Thọ trên các lĩnh vực thế mạnh như giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kết nối các doanh nghiệp dược phẩm, công nghệ thông tin Ba Lan đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Marcin Kulasek.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho ông Grzegorz Bernard Napieralski - Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam, Chủ tịch Tiểu ban Trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận cởi mở về cơ chế phối hợp, giải pháp thúc đẩy giao lưu giáo dục, đào tạo nhân lực và mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao tặng Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan món quà lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa Đất Tổ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan chụp ảnh lưu niệm.

* Trong chương trình công tác tại Phú Thọ, Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã tới thăm, khảo sát thực tế tại Tổ hợp Công nghệ cao CNCTech và hạ tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.

Tại đây, đoàn đã tham quan quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng của CNCTech - doanh nghiệp phụ trợ uy tín tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong các lĩnh vực ô tô, điện tử, bán semiconductors, hàng không và y tế. Đoàn cũng nghe giới thiệu về quy hoạch dự án Nam Bình Xuyên Green Park - mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, xanh, thông minh, chú trọng tối ưu hóa tài nguyên và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan thăm, khảo sát thực tế tại tổ hợp công nghệ cao CNCTech và hạ tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Chuyến thăm và khảo sát thực địa đã mở ra những triển vọng hợp tác thiết thực giữa các doanh nghiệp hai nước trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao và đào tạo nhân lực, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Phú Thọ trên trường quốc tế.

Đinh Vũ