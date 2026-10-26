Tỉnh Phú Thọ và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc): Nâng tầm hợp tác hữu nghị, mở ra chu kỳ phát triển toàn diện, bền vững

Chiều 26/10, tại Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ đã diễn ra Hội đàm cấp cao và Lễ trao Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc).

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới mang tính chiến lược, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai địa phương theo hướng thực chất và toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Shin Yong Han trao Thỏa thuận hợp tác hữu nghị.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì cuộc hội đàm.

Cùng dự về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Chungcheongbuk, ông Shin Yong Han - Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn. Cùng dự có ông Yoo Jung Hyun - Đại sứ Quan hệ quốc tế; bà Jeon Hee Jung - Cục trưởng Cục Thương mại quốc tế cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh Chungcheongbuk.

Các đại biểu tham dự hội đàm.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Tỉnh trưởng Shin Yong Han cùng Đoàn công tác tới thăm, làm việc và dự lễ trao thỏa thuận hợp tác hữu nghị tại Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Việc hội đàm cấp cao và trao thỏa thuận hợp tác hữu nghị lần này mở ra cơ hội phát triển mới, sâu sắc hơn giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi hội đàm.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nêu rõ: Phú Thọ là vùng đất cội nguồn văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam, sở hữu vị trí chiến lược thuộc vùng Thủ đô, là trung tâm kết nối giao thương quan trọng giữa các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc với Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Với hạ tầng giao thông, công nghiệp ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, Phú Thọ đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án và vốn đầu tư FDI tại Phú Thọ. Sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời là minh chứng sinh động cho môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của tỉnh.

Tỉnh Chungcheongbuk tập trung vào bán dẫn, IT, pin thứ cấp, điện tử. Trong đó, tỉnh giữ vị trí thứ nhất tại Hàn Quốc về sản xuất chip bán dẫn và sản xuất pin thứ cấp. Tỉnh cũng có các thế mạnh khác như nông nghiệp, du lịch và thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là lượng khách đến từ Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có nhiều doanh nghiệp lớn của Chungcheongbuk đang hoạt động tại Khu công nghiệp Khai Quang như Công ty Jahwa Vina, Công ty Power Logics Vina...

Bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Phú Thọ, Tỉnh trưởng Chungcheongbuk Shin Yong Han khẳng định hai địa phương có nhiều nét tương đồng, đặc biệt đều là những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Đánh giá cao hiệu quả của việc sắp xếp lại địa giới hành chính nhằm mở rộng quy mô kinh tế và dư địa phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng, ông Shin Yong Han chia sẻ đây là bài học kinh nghiệm quý báu mà Chungcheongbuk rất quan tâm.

Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Shin Yong Han phát biểu tại buổi hội đàm.

Ông Shin Yong Han cam kết sẽ tích cực kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp Chungcheongbuk đẩy mạnh đầu tư vào Phú Thọ, trọng tâm là các ngành công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và phát triển nhân lực giữa hai bên.

Tại hội đàm, trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi, đánh giá toàn diện tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đồng thời thảo luận sâu rộng về phương hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ năm 2008 giữa Chungcheongbuk và Vĩnh Phúc trước đây, đồng thời mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai tỉnh sau hợp nhất, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên.

Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đồng thời khẳng định, Phú Thọ cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, mặt bằng, hạ tầng và nguồn nhân lực để các nhà đầu tư Chungcheongbuk nói riêng và Hàn Quốc nói chung yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Tỉnh trưởng Shin Yong Han đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Phú Thọ và khẳng định Chungcheongbuk đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác này. Quyết tâm của lãnh đạo hai bên sẽ là nền tảng vững chắc để đưa các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Shin Yong Han đã chính thức trao Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Sự kiện quan trọng này đã thiết lập khung pháp lý vững chắc, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới toàn diện cho cả Phú Thọ và Chungcheongbuk.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết thúc đẩy thương mại song phương, đầu tư và hợp tác kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời chú trọng trao đổi, bồi dưỡng nhân tài.

Bên cạnh đó, hai địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến, phát triển nông nghiệp thông minh; tăng cường trao đổi nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng nghiên cứu, thanh thiếu niên và du học sinh.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao, Phú Thọ và Chungcheongbuk cũng thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác mà hai bên cùng quan tâm, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quà lưu niệm tặng Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Shin Yong Han.

Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk Shin Yong Han trao quà lưu niệm tặng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai tỉnh đã trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa. Tỉnh Phú Thọ trao tặng Đoàn công tác biểu tượng Tháp chùa Trò - di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền vững.

Đinh Vũ