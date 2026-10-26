Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn

Chiều 26/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND xã Thổ Tang báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường cũ), nay thuộc xã Thổ Tang. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra thực địa dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra thực địa dự án.

Theo báo cáo của UBND xã Thổ Tang, dự án có tổng diện tích phải thu hồi 7,97ha. Đến nay, địa phương đã giải phóng mặt bằng được 7,94ha; còn 0,03ha chưa hoàn thành, liên quan đến Công ty Nước uống không cồn Nam Cường.

Đối với phần diện tích còn lại, các cơ quan chức năng đã kiểm kê tài sản, vật kiến trúc và đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình thẩm định theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do chưa đủ căn cứ xác định điều kiện được bồi thường. Nguyên nhân là khu đất trước đây đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) thu hồi và giao cho Liên hiệp Khoa học sản xuất địa chất cấp nước và nền móng (WEU) theo hình thức dự án BOT.

Lãnh đạo xã Thổ Tang báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.

Trước vướng mắc trên, UBND xã Thổ Tang đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2026, xã tiếp tục hoàn thiện phương án bồi thường đối với 0,03ha còn lại, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung tại cuộc họp.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu UBND xã Thổ Tang chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý về đất đai, quá trình thu hồi, giao đất và việc triển khai dự án BOT trước đây. Qua đó, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và các căn cứ pháp lý liên quan, làm cơ sở xác định điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị cần đề xuất phương án giải quyết cụ thể, bảo đảm đúng quy định, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc UBND xã Thổ Tang tập trung xử lý dứt điểm phần diện tích còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phần diện tích đã có mặt bằng, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, sau cuộc họp, UBND xã Thổ Tang sẽ tổ chức buổi làm việc với Công ty Nước uống không cồn Nam Cường để tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các phương án tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kết quả giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

Thúy Hường