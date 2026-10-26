Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư

Ngày 26/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tăng trưởng 2 con số của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại xã Kim Bôi và xã Dũng Tiến.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác triển khai các dự án tại các xã Kim Bôi và Dũng Tiến.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương và chủ đầu tư.

Theo báo cáo, tính đến ngày 22/10/2026, xã Kim Bôi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 102,77 ha đất nông nghiệp; xã Dũng Tiến đã GPMB đạt khoảng 55,85 ha đất nông nghiệp thuộc Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì buổi làm việc.

Đối với các dự án phục vụ tái định cư, di dời mồ mả và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đang tập trung triển khai thủ tục liên quan, tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện; rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số hạng mục còn gặp khó khăn do vẫn còn hộ dân chưa phối hợp kiểm kê, kiểm đếm; công tác xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện bồi thường còn vướng mắc; việc bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ và di chuyển hệ thống đường điện chưa kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ tình hình triển khai từng dự án; phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung rà soát toàn diện tiến độ triển khai từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo các xã Kim Bôi, Dũng Tiến báo cáo kết quả công tác GPMB trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB theo đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đất đai, kiểm kê, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường đối với các trường hợp còn vướng mắc.

Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, công khai, minh bạch các chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Đại diện Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình nêu một số kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai các dự án.

Đối với chủ đầu tư, đồng chí yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ theo các phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng, khu tái định cư và các hạng mục liên quan, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh: Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Quá trình triển khai phải bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Mạnh Hùng