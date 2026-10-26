Phú Thọ chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Cao Bằng

Sáng 26/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Cao Bằng đến trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác do đồng chí Lương Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác của UBND tỉnh Cao Bằng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng trân trọng cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện để đoàn đến làm việc và học tập kinh nghiệm về một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương. Trong đó, đoàn chú trọng tìm hiểu công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; kinh nghiệm xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn, những phương pháp và cách làm hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để vận dụng phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, giúp tỉnh Cao Bằng từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chào đón đoàn công tác tỉnh Cao Bằng đến làm việc tại Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng và chia sẻ một số kinh nghiệm của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho biết: Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo quan điểm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; đồng thời thành lập Tổ công tác 751 để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, Phú Thọ đã tháo gỡ xong 77/151 dự án tồn đọng, kéo dài.

Về xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế, tỉnh Phú Thọ thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp tình hình thực tiễn, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân trên 12.600 tỷ đồng, đạt 65,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về những kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Trọng tâm là kinh nghiệm rà soát, phân loại, xây dựng phương án xử lý; tổ chức hoạt động của Tổ công tác 751; việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù; xử lý các dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Đảng và chính quyền...

Cùng với đó là những kinh nghiệm về xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ứng dụng dữ liệu trong theo dõi, đánh giá, cảnh báo và chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ...

Đây cũng là dịp để hai địa phương cùng chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lê Hoàng