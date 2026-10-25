Tỉnh Phú Thọ thúc đẩy hợp tác với các đối tác Cộng hòa Áo về đào tạo, công nghệ và thu hút đầu tư

Ngày 24/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (thành phố Krems) và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác trao bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng.

Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cảm ơn Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng tập thể Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực cho đoàn công tác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm, hướng tới trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của vùng Thủ đô vào năm 2030.

Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân là động lực then chốt; ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo làm cầu nối hỗ trợ tỉnh thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ và thu hút đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo hỗ trợ tỉnh kết nối các doanh nghiệp Áo có thế mạnh về cơ khí chính xác, linh kiện ô tô - xe máy, điện tử, tự động hóa, vi điện tử và bán dẫn; các đối tác trong lĩnh vực công nghiệp xanh, xử lý môi trường, năng lượng hiệu quả và khu công nghiệp sinh thái.

Đồng thời, thu hút hợp tác trong chế biến gỗ, nông - lâm sản, phát triển sản phẩm chè, dược liệu; đầu tư hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối và logistics thông minh; liên kết đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm quản trị đô thị thông minh, phát triển y tế chuyên sâu và giao lưu văn hóa - du lịch.

Phú Thọ cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ danh mục dự án, cơ chế chính sách ưu đãi và giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Áo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao tính chủ động, hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Thọ. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo sẽ làm cầu nối tích cực nhằm thúc đẩy thông tin, kết nối doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai bên.

Đánh giá cao đề xuất hợp tác trong lĩnh vực y tế - điều dưỡng, Đại sứ cho biết đây là lĩnh vực Áo đang có nhu cầu lớn và sẵn sàng hỗ trợ Phú Thọ kết nối các mô hình đào tạo chuẩn hóa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao mô hình đào tạo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đoàn công tác tham quan Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất IMC Krems phối hợp triển khai các chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, du lịch và y tế.

Trọng tâm là mở rộng các khóa bồi dưỡng, liên kết đào tạo ngắn và dài hạn về quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, logistics, quản lý chất lượng, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo; trao đổi giảng viên, sinh viên và kết nối thực tập tại doanh nghiệp; kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Phú Thọ mong muốn tiếp thu kinh nghiệm quốc tế của IMC Krems về quản trị khách sạn, phát triển sản phẩm du lịch - dịch vụ cao cấp; hợp tác đào tạo điều dưỡng, khoa học sức khỏe và nâng cao năng lực quản trị cơ sở y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.

Đồng chí đề nghị hai bên thống nhất đầu mối liên hệ để lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên triển khai. Đồng thời, trân trọng mời lãnh đạo, chuyên gia của IMC Krems sang thăm và khảo sát thực tế tại tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối kết nối giữa hai bên. Khi Hiệu trưởng IMC Krems và các cộng sự tới thăm Việt Nam, Trung tâm sẽ đưa đoàn tới làm việc với các cơ sở giáo dục và y tế để khai thác cơ hội hợp tác.

P.V