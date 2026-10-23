Tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh

Sáng 23/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Gặp mặt các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì chương trình.

Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm, doanh nghiệp còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, góp phần định hình cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của tỉnh Phú Thọ là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả giải quyết khó khăn, vướng mắc và kết quả hoạt động, phát triển của doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những đóng góp tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,01%, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố cả nước. Quy mô kinh tế đạt khoảng 345,4 nghìn tỷ đồng. Công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%, đóng góp khoảng 6,18 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Đại diện Công ty TNHH Compal (Việt Nam) trao đổi một số định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2,4 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch. Thu hút đầu tư trong nước đạt 83,9 nghìn tỷ đồng.

Toàn tỉnh có khoảng 3.840 doanh nghiệp thành lập mới. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Đại diện Công ty ô tô Toyota Việt Nam đề xuất một số nội dung quan trọng.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, bằng 82,7% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt khoảng 43,1 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng 25,9% so với cùng kỳ, đóng góp cho ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng, tăng 26%.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp có quy mô lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát biểu tham luận tại chương trình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh Phú Thọ đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả các cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” và mô hình “Cà phê doanh nhân”. Đồng thời, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án sớm đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn do biến động thị trường, chi phí sản xuất, logistics, yêu cầu về công nghệ, nguồn nhân lực và những vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư.

Trước thực tế đó, tỉnh xác định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Trong 3 tháng cuối năm, Phú Thọ phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm khoảng 11%, trong đó tăng trưởng quý IV đạt khoảng 13,5%; tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt khoảng 58,02 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đơn hàng, thị trường; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Phấn đấu có ít nhất 23 dự án trong khu công nghiệp và 11 dự án ngoài khu công nghiệp hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh trong quý IV.

Đại diện Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tại chương trình, đã có 10 ý kiến phát biểu của đại diện các doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Công Thương giải đáp ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp tại chương trình.

Sau khi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đại diện doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong nền kinh tế của tỉnh, không chỉ trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất và nguồn thu ngân sách lớn mà còn góp phần định hình cơ cấu công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và vị thế kinh tế của Phú Thọ. Sự phát triển của các doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp chủ lực trong việc duy trì động lực tăng trưởng; yêu cầu các cấp, ngành phải chủ động, quyết liệt hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết những khó khăn đã phát sinh mà phải nắm bắt từ sớm kế hoạch đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đưa các dự án và nguồn lực đầu tư sớm trở thành năng lực sản xuất thực tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chủ lực; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, môi trường, điện, giao thông kết nối và lao động thuộc trách nhiệm của tỉnh.

Đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chủ lực, xác định khả năng đóng góp thêm cho tăng trưởng và thu ngân sách trong quý IV/2026, đề xuất phương án hỗ trợ cụ thể. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị tại chương trình, phân loại theo thẩm quyền, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay trong năm 2026, thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với các doanh nghiệp. Hiệu quả hỗ trợ phải được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, các vướng mắc được tháo gỡ, dự án được triển khai và năng lực sản xuất của doanh nghiệp được mở rộng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, chủ động mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng, doanh thu, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026 và định hướng đầu tư năm 2027 để tỉnh kịp thời chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ.

Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Phú Thọ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định pháp luật để doanh nghiệp phát triển. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đức Anh