Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Sáng 22/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (10/11/2006 -10/11/2026).

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ sinh kế và tặng hoa chúc mừng.

Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh hóa học ở Việt Nam bằng phun rải các chất diệt cỏ. Trong 10 năm (1961-1971), hàng chục triệu lít chất diệt cỏ chứa dioxin đã rải xuống nhiều vùng miền Nam của Việt Nam, để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 12.935 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó, nạn nhân trực tiếp là 9.139 người. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh có 15.902 hội viên.

Nhằm góp phần xoa dịu “nỗi đau da cam”, thời gian qua, các cấp Hội đã nỗ lực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân đồng hành, hỗ trợ bằng tiền và hiện vật để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

20 năm qua, các cấp Hội đã vận động được trên 107 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thăm, tặng quà; hỗ trợ xây mới, sửa nhà; trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của cha anh và trách nhiệm giữ gìn truyền thống nghĩa tình của dân tộc. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học; chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng nhóm đối tượng để kịp thời hướng dẫn, giải quyết chính sách; không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm thụ hưởng chính sách.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho nạn nhân và gia đình.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung, điểm tựa tin cậy của các nạn nhân; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy nạn nhân làm trung tâm.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính cũng trao quà hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin giai đoạn 2021-2026” được Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khen thưởng.

Lê Hoàng