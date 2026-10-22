Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 22/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cho ý kiến vào một số nội dung trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 30/10/2026, xem xét, thông qua 4 nghị quyết liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, kết nối liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy HĐND tỉnh phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XX.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào nội dung xử lý tài sản của các cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh; quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Đối với chủ trương ban hành Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, mục tiêu cốt lõi là đến năm 2030, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chí của một trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh theo Nghị định số 268/2026/NĐ-CP.

Việc thành lập Trung tâm góp phần hiện thực hóa chủ trương, chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, dịch chuyển dần từ kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số, kinh tế xanh và bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí về chủ trương, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đề án. Trong đó, xác định tên gọi bảo đảm phù hợp với cơ sở pháp lý; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, lộ trình và thời gian tổ chức thực hiện.

Đồng thời, nghiên cứu cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, bảo đảm các chức năng, nhiệm vụ không chồng chéo, bố trí tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với Dự thảo Biên bản hợp tác giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia góp ý, hoàn thiện các nội dung hợp tác và gửi Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn chỉnh bản dự thảo.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất chủ trương tổ chức lại Bến xe khách trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng thành Trung tâm Quản lý vận tải thủy bộ Hòa Bình; phân bổ kinh phí sửa chữa lớn các công trình thủy lợi năm 2026; bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ được giao; thống chất chương trình đón tiếp, làm việc với các đoàn công tác của tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Đức Anh