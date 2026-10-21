Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 21/10, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chỉ đạo đẩy nhanh các bước để giải phóng mặt bằng dự án.

Đoạn tuyến đường sắt qua khu vực Vĩnh Phúc dài khoảng 42km, đi qua 10 xã, phường, gồm: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sông Lô, Sơn Đông, Tiên Lữ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Hội Thịnh, Yên Lạc và Bình Nguyên.

Tổng diện tích đất dự kiến cần bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 210ha. Phạm vi dự án liên quan đến 3 ga đường sắt, các khu tái định cư, nghĩa trang Nhân dân và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có Trường THPT Bình Xuyên.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 7.385 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao làm chủ đầu tư, đồng thời tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã thành lập 5 tổ giải phóng mặt bằng với hơn 50 cán bộ, phối hợp với UBND các xã, phường triển khai nhiệm vụ; dự kiến tăng cường thêm khoảng 30 cán bộ khi cần thiết.

Bám sát Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý IV/2027.

Đến ngày 20/10, công tác lập bản đồ thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được triển khai tại 10 xã, phường.

Việc xác định chủ sử dụng đất đạt khoảng 90% diện tích thu hồi tại các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Hội Thịnh, Yên Lạc, Tiên Lữ, Sơn Đông và Sông Lô; đạt khoảng 75% tại các phường Vĩnh Yên, Phúc Yên và xã Bình Nguyên.

Đối với các tiểu dự án xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang Nhân dân, có 18/22 khu đã được chấp thuận địa điểm, phạm vi mốc giới. Các hạng mục di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, Trường THPT Bình Xuyên và các công trình liên quan đang được triển khai theo kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc kiến nghị Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) sớm bàn giao hồ sơ, ranh giới giải phóng mặt bằng đối với các công trình hoàn trả, vị trí mỏ vật liệu, bãi đổ thải và tuyến nhánh kết nối từ cảng ICD đến ga Phúc Yên.

Đơn vị cũng đề nghị UBND tỉnh thống nhất đầu mối thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán công tác đo vẽ bản đồ; xem xét cho phép các địa phương sử dụng bản đồ thu hồi đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp để triển khai các bước tiếp theo.

Các phường Vĩnh Yên, Phúc Yên được đề nghị sớm chấp thuận địa điểm xây dựng nghĩa trang nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tại vị trí xây dựng ga Sơn Đông.

Kiểm tra tại thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đo vẽ bản đồ, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất. Sở Tài chính hướng dẫn định mức, đơn giá và thẩm định dự toán chi phí tổ chức giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc hướng dẫn các địa phương xác định giá đất bồi thường, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí lưu ý các cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn cụ thể, kịp thời, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.

Đối với công tác xác định ranh giới đất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương rà soát, xem xét cắm bổ sung cọc mốc xác định ranh giới phục vụ triển khai dự án, bảo đảm chính xác, làm cơ sở để các địa phương tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương cần tăng cường quản lý hiện trạng đất đai, thường xuyên kiểm tra, ghi nhận bằng hình ảnh, kịp thời ngăn chặn tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép nhằm trục lợi chính sách bồi thường.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cần rà soát kỹ các tiểu dự án, nhất là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư; tính toán diện tích đất ở bố trí cho người dân theo hạn mức quy định, bảo đảm hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình thiết yếu được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đủ năng lực, kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ triển khai các tiểu dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tại vị trí xây dựng ga Phúc Yên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Về định hướng phát triển không gian, đồng chí Phan Trọng Tấn yêu cầu nghiên cứu khai thác hiệu quả lợi thế của ga Sơn Đông, định hướng phát triển khu vực này thành trung tâm thương mại, dịch vụ gắn với mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Quy hoạch cần được nghiên cứu đồng bộ với không gian đô thị Việt Trì, khu thương mại hai bên bờ sông Lô và hệ thống giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - đô thị, phát huy hiệu quả tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thúy Hường