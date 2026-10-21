Quyết liệt gỡ vướng quy hoạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Ngày 21/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo công tác quy hoạch đô thị, nông thôn và tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cùng lãnh đạo UBND phường Hòa Bình.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị tại phường Hòa Bình.

Theo chủ trương đã được duyệt năm 2025, khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 7,13ha (vốn là đất y tế và đất nhà tang lễ cũ) được định hướng chuyển đổi sang đất ở tái định cư và đất giáo dục để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, căn cứ Đề án số 09/ĐA-UBND ngày 21/8/2026 của UBND phường Hòa Bình về hiện trạng nhu cầu địa phương, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề xuất không bố trí cơ sở giáo dục mầm non tại vị trí này mà chuyển toàn bộ diện tích sang đất ở tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Đại diện các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích, đánh giá tính pháp lý, sự phù hợp của đề xuất trên so với các cấp độ quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác quy hoạch đô thị, nông thôn và tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: Phải giữ nguyên phương án bố trí đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong quy hoạch đã được phê duyệt nhằm bảo đảm ổn định quỹ đất và thiết chế an sinh lâu dài cho cộng đồng dân cư.

Đồng chí giao các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phối hợp rà soát, tính toán cụ thể bằng số liệu định lượng về tác động đô thị khi chuyển đổi công năng sử dụng đất; đồng thời làm rõ bài toán kinh tế - kỹ thuật và phương án bù đắp hạ tầng dân sinh nếu có sự thay đổi.

Đồng chí nhấn mạnh: Sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch không chỉ là bài toán phân bổ dân cư thuần túy mà là cơ hội để mở rộng, nâng cấp không gian phục vụ an sinh xã hội. Mọi phương án đề xuất phải bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển hạ tầng kỹ thuật với việc tối ưu hóa quyền lợi giáo dục, văn hóa của Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và UBND phường Hòa Bình nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện báo cáo minh chứng bằng số liệu cụ thể để làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư quỹ đất 20% nhà ở xã hội.

Báo cáo về tình hình triển khai quỹ đất 20% xây dựng NOXH tại các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, đại diện Sở Xây dựng cho biết: Toàn tỉnh hiện có 68 dự án đô thị, nhà ở quy hoạch quỹ đất 20% NOXH với tổng diện tích hơn 3.231ha. Trong đó, tổng diện tích đất dành cho NOXH đạt 212,6ha (dự kiến cung ứng khoảng 45.415 căn hộ).

Đến nay, tỉnh đã giao chủ đầu tư 23 dự án (quy mô 81,2ha, khoảng 19.603 căn), nhưng mới chỉ có 9 dự án đang thực hiện thi công, 14 dự án chưa triển khai. Đáng chú ý, còn 45 dự án (quy mô 131,4ha, khoảng 25.812 căn) chưa tiến hành lựa chọn hoặc giao chủ đầu tư.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra các “điểm nghẽn” chính. Trong đó, có 56/68 dự án gặp vướng mắc đền bù, di dời mồ mả hoặc chưa có mặt bằng sạch tại phân khu quỹ đất 20% NOXH; 22 dự án đã hết thời gian thực hiện theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; 4 dự án đang tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch và 2 dự án đang phối hợp điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000.

Về tình hình triển khai của nhà đầu tư, hiện có 2 dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa triển khai xây dựng NOXH (Khu đô thị mới Âu Cơ; Khu đô thị mới Thanh Minh) và 1 dự án đề nghị trả lại quỹ đất 20% (Khu đô thị mới Việt Séc, phường Việt Trì).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định: Việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất và xây dựng NOXH không phải là rào cản hay gánh nặng, mà là trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ xã hội bắt buộc của các nhà đầu tư. Đầu tư hạ tầng đồng bộ để sớm đưa người dân vào sinh sống tại các khu NOXH sẽ gia tăng mật độ dân cư, hoàn thiện tiện ích, tạo sức hút và gia tăng giá trị thương mại cho toàn bộ dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch đối với quỹ đất 20% và các dự án NOXH tập trung. Quyết tâm hoàn thành các thủ tục trong năm 2026, tuyệt đối không để trì hoãn gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Đồng chí giao Sở Xây dựng làm đầu mối rà soát, làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư của 45 dự án NOXH và dự án đô thị chưa triển khai để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, hỗ trợ công bố thông tin thu hút nhà đầu tư có năng lực; đồng thời kiên quyết xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, chậm tiến độ theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu áp dụng linh hoạt quy định pháp luật để tăng tỷ lệ, chỉ tiêu phát triển NOXH vượt mức tối thiểu; cam kết thực hiện nghiêm túc việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối hoàn chỉnh giữa khu NOXH với toàn bộ khu đô thị, bảo đảm chất lượng sống tốt nhất cho người dân.

Đinh Vũ