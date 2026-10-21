870 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 38,7 tỷ đồng

Sáng 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11/2026. Tại chương trình, 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng.

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 10.800 căn nhà; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 giảm còn 2,68%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra.

Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình an sinh xã hội do MTTQ các cấp vận động đã góp phần hỗ trợ nhiều gia đình cải thiện điều kiện sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Các đại biểu dự chương trình.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 26.941 hộ nghèo và 31.615 hộ cận nghèo, chủ yếu tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, thiếu tư liệu sản xuất, việc làm và điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe. Đây là những đối tượng cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” năm 2026 được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi tổ chức, cá nhân.

Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp nguồn lực xã hội; chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, đúng nhu cầu. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng mục đích, phát huy hiệu quả thiết thực.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tại chương trình, 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hợp nhất, địa bàn tỉnh rộng hơn, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn có sự chênh lệch. Bên cạnh những đô thị, khu công nghiệp phát triển, nhiều xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn.

Một bộ phận người dân thiếu việc làm ổn định, thiếu sinh kế lâu dài và dễ bị tổn thương trước thiên tai, dịch bệnh, những biến động của đời sống. Nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn hiện hữu.

Vì vậy, công tác giảm nghèo cần được triển khai theo hướng bền vững, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà phải tạo điều kiện để người dân có việc làm, học nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động vươn lên trong cuộc sống.

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo; rà soát đúng đối tượng, nắm chắc nguyên nhân khó khăn của từng hộ để có giải pháp phù hợp.

UBND tỉnh chỉ đạo lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, gắn hỗ trợ giảm nghèo với đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ thiết yếu.

Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, kết nối và giám sát nguồn lực an sinh xã hội; sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học tập và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, tiếp tục khơi dậy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức và mỗi người dân, chung tay tạo cơ hội để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê Minh