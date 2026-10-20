Đôn đốc tiến độ các dự án thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 20/10, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực địa dự án Cải tạo kè chống sạt lở đê sông Cà Lồ và sông Bá Hanh, địa phận phường Phúc Yên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án Cải tạo kè chống sạt lở đê sông Cà Lồ và sông Bá Hanh, địa phận phường Phúc Yên được triển khai trong giai đoạn 2021-2026, có chiều dài khoảng 3,3km, tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: Kè chống sạt lở đê Bá Hanh; kè chống sạt lở đê sông Cà Lồ đoạn từ Trường THCS Tiền Châu đến thôn Thịnh Kỷ; kè chống sạt lở bờ hữu đê sông Cà Lồ đoạn từ cửa ra trạm bơm Đại Phùng đến tiếp giáp kè Đại Phùng; kè chống sạt lở đê hữu sông Cà Lồ đoạn chân cầu Khả Do.

Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 95%. Tuy nhiên, dự án còn 6 vị trí vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 190m. Lũy kế đến hết ngày 30/9/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 47,2 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo việc triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú - Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vũ Di - sông Phan và tuyến Tuân Chính - Vũ Di - sông Phan.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú - Thượng Trưng - thị trấn Vĩnh Tường - Vũ Di - sông Phan và tuyến Tuân Chính - Vũ Di - sông Phan, liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Vinh và Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Minh đã thi công đạt 51,5% giá trị hợp đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 57%.

Do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2027.

Đối với Dự án cải tạo, nạo vét sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn, công trình có chiều dài 10,5km, tổng mức đầu tư 268,2 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2020-2026. Dự án nhằm kiểm soát nguy cơ lũ lụt, góp phần cắt giảm, điều tiết lũ cho lưu vực sông Phan. Đến nay, khối lượng thi công đạt 91% giá trị hợp đồng, giá trị giải ngân đạt 153,931 tỷ đồng.

Khó khăn lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tại xã Thổ Tang còn 12 hộ dân, xã Vĩnh Thành còn khoảng 70 hộ dân chưa hợp tác trong việc kiểm kê, kiểm đếm và bàn giao đất. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với các địa phương đánh giá rõ tác động của dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án. Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu giải quyết các kiến nghị về điều chỉnh thiết kế, gia hạn thời gian thực hiện dự án; đồng thời theo dõi, tổng hợp tiến độ thi công và giải ngân, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ mặt bằng được bàn giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và bảo đảm tiêu thoát nước trên địa bàn.

Thúy Hường