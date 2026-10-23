Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 23/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa một số công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn khu vực Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có các dự án đi qua.

Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra thực địa Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19 - Km53 và Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) nhằm rà soát tiến độ, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đẩy nhanh triển khai các dự án.

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn nghe Ban Quản lý (BQL) dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình triển khai các dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Cao Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn xã.

Theo báo cáo, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài 34km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2028.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cơ bản đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu. Giá trị thực hiện 4 gói thầu xây lắp đạt khoảng 2.387 tỷ đồng/8.332 tỷ đồng, bằng 28,7% giá trị hợp đồng.

Đây là dự án có nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp do tuyến đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện địa chất phức tạp. Những yếu tố này, cùng với biến động giá nhiên liệu và khó khăn về nguồn vốn đầu tư mở rộng tuyến lên quy mô hoàn thiện 4 làn xe, đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai một số hạng mục.

Các nhà thầu thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đối với Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), tổng mức đầu tư 2.744 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt khoảng 95%, tương ứng 30,06km/31,642km. Giá trị xây lắp đạt 712 tỷ đồng/1.666 tỷ đồng, bằng 41% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đã triển khai đào, đắp nền đường khoảng 28km; thi công mặt đường bê tông nhựa đạt khoảng 7,7km; hoàn thành 16/20 cầu trên tuyến. Tuy nhiên, dự án còn một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, tập trung tại các địa bàn Kim Bôi, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến công tác xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, tái định cư và một số trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm. Bên cạnh đó, nguồn lực thiết bị, nhân lực tại một số mũi thi công còn hạn chế, việc tổ chức thi công chưa đồng đều, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ thi công tại dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.475 tỷ đồng.

Phần điều chỉnh quy mô dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Quá trình hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư còn khó khăn do phải rà soát phương án phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư, phương án tài chính và cơ cấu nguồn vốn.

Các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công các hạng mục trên tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh yêu cầu chủ đầu tư và cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị BQL dự án khu vực Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát toàn diện tiến độ từng dự án, từng gói thầu, xác định cụ thể những công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các bên liên quan; xây dựng kế hoạch khắc phục với lộ trình, thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Đối với công tác GPMB, đồng chí yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đại diện BQL dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do đơn vị làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo những khó khăn liên quan đến công tác GPMB các dự án.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ trên các đoạn tuyến đã có mặt bằng; rà soát tiến độ từng hạng mục, nhất là các công trình và những vị trí có điều kiện thi công phức tạp.

Bên cạnh đó, cần chủ động đánh giá tác động của biến động giá vật liệu, nhiên liệu và những khó khăn về nguồn vốn để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận phát biểu về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án.

Đối với Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP, đồng chí đề nghị tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm rõ phương án phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, tiết kiệm, hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực.

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm cần được đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển, gắn với thực hiện Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư là yêu cầu xuyên suốt để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Mạnh Hùng