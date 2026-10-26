Tổng kết Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 26/10, Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trực thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng bằng tuyên dương công đức cho Thượng tọa Thích Minh Thuận vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoằng pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mang sứ mệnh truyền bá chính pháp, hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo lời Đức Phật dạy, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đại diện Phân ban Hoằng pháp đồng bào DTTS phát biểu tại lễ tổng kết.

Đối với đồng bào DTTS, công tác Hoằng pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Hoằng pháp không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt giáo lý mà còn là sự đồng hành, chia sẻ, hướng dẫn bà con ứng dụng những lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn; khơi dậy tinh thần hướng thiện, tình yêu thương con người, ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Các tập thể được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Phân ban Hoằng pháp đồng bào DTTS từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào thực tiễn, hướng về cơ sở, đến gần với đồng bào và lấy nhu cầu của cộng đồng làm điểm khởi đầu cho công tác Hoằng pháp.

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Hoằng pháp Trung ương, cùng sự chấp thuận, phối hợp của UBND tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, Phân ban từng bước đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với đồng bào DTTS trên cả nước.

Trong nhiệm kỳ, Phân ban đã triển khai nhiều hoạt động Hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử tu học và an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, Phân ban đã tổ chức 100 chuyến Hoằng pháp - Hành trình đến các bản làng; 25 khóa tu, pháp hội; tập huấn, bồi dưỡng cho 500 hoằng pháp viên và đưa giáo lý Phật giáo đến với 25.000 lượt người. Bên cạnh đó, Phân ban tổ chức 100 chương trình an sinh xã hội, trao tặng 10.000 phần quà, học bổng cho người dân, học sinh tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phân ban trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, các đại biểu xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác Hoằng pháp, hướng dẫn đồng bào DTTS tu học, lan tỏa giáo lý Phật giáo và phát huy tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhân dịp này, Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khen thưởng, tuyên dương công đức các tập thể, cá nhân thuộc Phân ban Hoằng pháp đồng bào DTTS có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đức Anh