Lắng nghe dân nói phải gắn với giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chuyên đề “lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sáng 27/10 tại xã Tân Lạc.

Các đồng chí Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi, lắng nghe ý kiến người dân trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Diễn đàn do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh điều hành. Cùng điều hành diễn đàn có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tham gia diễn đàn có đại diện cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân 24 xã khu vực Hòa Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Bùi Thị Minh nhấn mạnh, “Lắng nghe dân nói” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đồng chí mong muốn các đại biểu thẳng thắn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất và quá trình tiếp cận, thụ hưởng chính sách. Đồng thời, đề xuất sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực điều hành diễn đàn.

Tại diễn đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao đổi về những khó khăn, hạn chế cần quan tâm giải quyết.

Các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành Diễn đàn "Lắng nghe dân nói".

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã nêu 41 ý kiến bằng văn bản và 26 ý kiến trực tiếp. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong đó, các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, bão, sạt lở; tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ sơ chế, bảo quản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; hướng dẫn kỹ thuật, trang bị thiết bị phù hợp cho trang trại, gia trại, tổ hợp tác.

Nhiều ý kiến cũng đề cập nhu cầu đào tạo nghề, phát triển sinh kế gắn với điều kiện thực tế, bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cộng đồng; nâng hạn mức vay vốn cho người dân vùng khó khăn.

Cùng với đó, nhiều ý kiến kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, công khai quy trình, thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư, nâng cấp giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt tại các xã vùng cao.

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường hướng dẫn chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xem xét chính sách phù hợp đối với đội ngũ chi hội trưởng Hội Nông dân ở thôn, xóm.

Tại diễn đàn có nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Kết luận diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân.

Đồng chí khẳng định, thành công của diễn đàn không chỉ được đánh giá qua số lượng ý kiến được tiếp nhận hay những nội dung được trả lời tại hội nghị, mà quan trọng hơn là kết quả giải quyết kiến nghị và những chuyển biến thực tế sau diễn đàn.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ từng nhóm ý kiến, xác định trách nhiệm và theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết.

Những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và quyền lợi chính đáng của người dân cần được ưu tiên xem xét; những đề xuất về mô hình sản xuất, cách làm hay cần được nghiên cứu, hỗ trợ triển khai và nhân rộng khi đủ điều kiện.

Đối với các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay, cần giải thích rõ nguyên nhân, khó khăn và hướng xử lý tiếp theo, tránh tình trạng chỉ dừng ở trả lời bằng văn bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao tiếp thu, giải trình một số ý kiến của hội viên nông dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền coi việc lắng nghe, đối thoại với Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, điều hành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết đến người dân.

Diễn đàn được tổ chức trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh mong muốn cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, mô hình liên kết sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Hùng