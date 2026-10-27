Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tham quan thực tế tại tổ hợp công nghệ cao CNCTech

Chiều 27/10, Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan do ông Marcin Kulasek, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan làm Trưởng đoàn đã tham quan thực tế tại tổ hợp công nghệ cao CNCTech và khảo sát hạ tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Đón tiếp và tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tham quan thực tế tổ hợp công nghệ cao CNCTech, khảo sát hạ tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Hiện nay, CNCTech phát triển hoạt động kinh doanh trên ba trụ cột: Công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics, hướng tới cung cấp các giải pháp toàn diện, gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Tại đây, đoàn đã tham quan nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng của CNCTech. Đây là doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế trong các lĩnh vực ô tô, điện tử, bán dẫn, hàng không và y tế.

Đoàn cũng tìm hiểu quy hoạch Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park. Hiện nay, khu công nghiệp này được định hướng trở thành khu công nghiệp xanh, thông minh với hạ tầng đồng bộ, kết nối sản xuất và logistics. Đặc biệt, chủ đầu tư chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư quốc tế.

Thông qua mô hình này, CNCTech hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chuyến thăm là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ trong thu hút đầu tư quốc tế.

Thu Thủy - Lưu Trường