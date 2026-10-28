Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hội và phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và chỉ đạo phiên làm việc có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 167 đại biểu đại diện cho hội viên người cao tuổi toàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu khai mạc phiên làm việc.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, thay mặt Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh, đồng chí Đinh Công Thực nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ lần thứ I là dấu mốc quan trọng sau quá trình sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội trên địa bàn. Đại hội có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên làm việc thứ nhất, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi tỉnh khóa mới. Trên cơ sở thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 32 ủy viên (khuyết 1 ủy viên); Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất thông qua số lượng Ban Thường vụ Hội gồm 9 đồng chí. Với sự nhất trí của 32/32 Ủy viên Ban Chấp hành, hội nghị đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (khuyết 1 ủy viên).

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Văn giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu 2 Phó Chủ tịch Hội, gồm: đồng chí Nguyễn Viết Thanh và đồng chí Bùi Văn Xiển; bầu đồng chí Nguyễn Viết Thanh – Phó Chủ tịch Hội giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ; đồng chí Cao Văn Đạt – Chánh Văn phòng Hội được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, phiên làm việc thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 28/10.

Đinh Vũ