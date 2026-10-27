Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua nhiều quyết sách quan trọng về hạ tầng và địa giới hành chính

Ngày 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Mười để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, địa giới hành chính, công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình, báo cáo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (giai đoạn 2) và chủ trương đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhất trí tuyệt đối, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được thông qua; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Về nhiệm vụ điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục, đảm bảo đúng quy trình và thời hạn quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày báo cáo về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày báo cáo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những công trình có tính chất chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới và tạo động lực bứt phá cho tỉnh.

Trên cơ sở chủ trương đã được thống nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2026 là rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tiến độ và chỉ đạo quyết liệt.

Các chương trình, kế hoạch triển khai phải đảm bảo tính khả thi cao; phân công công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ giải pháp, rõ thời gian hoàn thành” và phải có sản phẩm, kết quả đo đếm cụ thể.

Trong giải ngân và quản lý đầu tư công, phải thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà lơ là quy trình, làm sai bản chất công việc; đồng thời, phải khắc phục tình trạng “triển khai trên giấy” hoặc chậm trễ trong phối hợp liên ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ bài học kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn đặt lợi ích chung của tập thể lên trên hết, nghiêm túc tuân thủ pháp luật trong thực thi công vụ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026.

Đinh Vũ