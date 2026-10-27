An Nghĩa học và làm theo Bác

Nổi bật trong các hoạt động học tập và làm theo Bác tại xã An Nghĩa là mô hình “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn” năm học 2026 - 2027 do Ban xây dựng Đảng phát động. Mô hình thu hút 59 tập thể, cá nhân tham gia, hỗ trợ 186 học sinh với 303 suất quà, tổng trị giá 276,9 triệu đồng. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp các em vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy xã An Nghĩa trao hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Quách Thị Chuyên - Trưởng Ban xây dựng Đảng xã An Nghĩa cho biết: “Mô hình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua việc kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm, nguồn lực xã hội được huy động để hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ ngay từ cơ sở, tạo điều kiện cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Cùng với mô hình này, trong 9 tháng năm 2026, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội xã An Nghĩa đã xây dựng, sửa chữa, bàn giao 7 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 370 triệu đồng; vận động, trao tặng 602 suất quà trị giá 377,9 triệu đồng cho các đối tượng được hỗ trợ. Các mô hình “Thôn an sinh” tại thôn Lão Nội, “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” tại thôn Phú Nghĩa, “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững” cùng 22 tổ tự quản an sinh cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong chăm lo đời sống, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình “Ánh sáng nông dân”, “Ánh sáng an ninh”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Nông dân số” và hoạt động thanh niên tình nguyện góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Ngày 21/10/2026, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2026. Chương trình vận động được gần 532 triệu đồng; đồng thời trao biểu trưng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, xóa nhà tạm cho 15 hộ khó khăn về nhà ở trong năm 2026 và trao 22 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc học và làm theo Bác tại An Nghĩa còn thể hiện qua phong cách làm việc gần dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong 9 tháng, Đảng ủy xã thành lập 11 tổ công tác nắm tình hình hoạt động của các chi bộ sau sáp nhập, triển khai 7 cuộc điều tra dư luận xã hội trực tuyến. Cấp ủy tổ chức 15 kỳ tiếp công dân định kỳ, 2 kỳ đột xuất; chính quyền tổ chức 29 kỳ tiếp công dân định kỳ.

Đại diện Kho KT788 tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Lạc Thủy B dịp năm học mới

Xã tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân thôn Thắng Lợi và thôn Phú Bình về những nội dung liên quan đến đấu giá đất tại khu vực nhà văn hóa. Đối với vấn đề nhà văn hóa thôn Phú Bình, Đảng ủy chỉ đạo rà soát, nắm bắt dư luận, báo cáo cấp có thẩm quyền và thống nhất phương án bố trí thêm khu sinh hoạt cộng đồng rộng 1.589m2 phục vụ Nhân dân. Qua đó, việc tiếp nhận ý kiến, đối thoại và tìm hướng xử lý các vấn đề cụ thể được gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trước người dân.

Tinh thần vì Nhân dân phục vụ còn được thể hiện trong công tác ứng phó thiên tai. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập úng, lực lượng công an, quân sự và các ngành, đoàn thể xã An Nghĩa đã kịp thời kích hoạt trạng thái ứng phó cao nhất, bám sát phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ an toàn địa bàn. Công an xã An Nghĩa phối hợp với lực lượng tại cơ sở hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi cao an toàn; ưu tiên người cao tuổi, trẻ em và người gặp khó khăn đi lại. Lực lượng công an đồng thời theo dõi mực nước, rà soát khu vực ngập sâu, cảnh báo người dân không đi qua nơi nước chảy xiết và tổ chức tuần tra tại các địa bàn có nguy cơ.

Cùng với các hoạt động hướng về cộng đồng, Đảng ủy xã An Nghĩa chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đổi mới phương thức làm việc. Trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 4.176 hồ sơ, trong đó, 4.175 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,98%. Xã duy trì giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy hằng tuần, đồng thời phát huy hoạt động của 35 tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ cán bộ và người dân nâng cao kỹ năng số.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Long cho biết: “Mỗi tổ chức, cá nhân cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; nhân rộng các mô hình dân vận, an sinh xã hội, tăng cường đối thoại, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số".

Đinh Thắng