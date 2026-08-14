Đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” như thổi luồng sinh khí mới. Tại quê hương Đất Tổ, tinh thần của Chỉ thị đã được đón nhận với chủ trương sớm hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể gắn liền với đời sống dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (phường Hòa Bình) và chỉ đạo cụ thể về tiến độ dự án. Ảnh: Mạnh Hùng

Chuyển mạnh sang “thực hành”

Điểm cốt lõi, mang tính đột phá của Chỉ thị số 07-CT/TW là việc đặt thêm hai thành tố “thực hành” và “phương pháp”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Trung Kiên - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tây Cốc cho rằng: Không dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết hay viết bản cam kết, Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải biến tư tưởng của Bác thành phương pháp làm việc khoa học, thành hành động thực tế và hiệu quả công việc cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Để Chỉ thị số 07-CT/TW không trở thành “văn bản trên giấy”, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động nghiên cứu nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực, điểm nhấn là sẽ triển khai nhiều mô hình sáng tạo, giải quyết trực tiếp những vấn đề trọng tâm từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, từ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đến Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hiện nay là thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết xóa bỏ bệnh sợ trách nhiệm; coi trọng nói đi đôi với làm. Thực hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn”, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cấp, ngành, địa phương đã đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành. Đơn cử như tại các xã: Lâm Thao, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Đào Xá, Hiền Quan, Tu Vũ, Thanh Ba... và cả cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các tổ công tác của tỉnh, xã đã về cơ sở, đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư và giải quyết thấu đáo quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp...

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Kim Chi - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba nhấn mạnh: Qua nghiên cứu tôi thấy, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, điều quan trọng nhất là thực hành như thế nào?. Phải khẳng định, việc học và làm theo Bác sau thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Song giờ đây, việc thực hành trong thực tế, nhất là với mô hình chính quyền địa phương hai cấp càng phải rõ hơn, cụ thể hơn và phải gắn với kết quả thực chất. Ví dụ ở Thanh Ba, ngay đầu năm học mới này, 100% trường học trên địa bàn sẽ có công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn cho học sinh. Việc đấu thầu đã xong, chúng tôi sẽ triển khai làm đồng loạt và đồng bộ. Việc này rất có ý nghĩa với thế hệ tương lai và các thầy, cô giáo nên quyết tâm phải làm sớm, làm xong với tinh thần nhanh nhất.

Tại các cơ quan hành chính nhà nước, hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số được tập trung thực hiện cao độ. Cán bộ không chỉ ngồi tiếp nhận hồ sơ thụ động mà tận tình, niềm nở hướng dẫn người lớn tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với kỷ luật, kỷ cương đã được siết chặt và duy trì. Xác định, học Bác từ những điều bình dị nhất, phong trào thực hành tiết kiệm đã lan tỏa sâu rộng từ các cơ quan Đảng, đoàn thể đến khối trường học, doanh nghiệp. Việc cắt giảm những cuộc họp không cần thiết, chuyển đổi phương thức họp trực tuyến, tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, đến chống lãng phí thời gian trong giờ làm việc đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức. Nhiều chi bộ cơ sở đã đưa nội dung “tự soi, tự sửa” về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, xem đây là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Ở cấp tỉnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập, thực hiện tinh giản dôi dư biên chế, sáp nhập thôn, tổ dân phố... được làm kiên quyết, lấy được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về năng lực chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.

Thước đo bản lĩnh và trách nhiệm

Sau hợp nhất, Phú Thọ đứng trước nhiều cơ hội lớn. Với quyết tâm chính trị cao cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, nắm bắt nhanh cơ hội để cụ thể hóa thành những việc làm, con số, kết quả cụ thể, lãnh đạo tỉnh, các ngành thường xuyên đi thực tế, kiểm tra, nắm bắt, chỉ đạo ngay tại hiện trường. Cùng với đó, các cuộc họp chuyên đề, các cuộc làm việc với địa phương, doanh nghiệp... để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm diễn ra thường xuyên. Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” được quán triệt xuyên suốt, thể hiện quyết tâm khơi thông mọi nguồn lực của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thổi vào cấp ủy, chính quyền các cấp tinh thần mới với quyết tâm chính trị cao nhất.

Có thể nhận định: Nguồn lực chỉ thực sự được khơi thông và trở thành động lực khi được cụ thể bằng quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt. Với nhận thức đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, phương thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp có sự thay đổi mạnh mẽ. Thay vì nghe báo cáo, lãnh đạo tỉnh, ngành... đã trực tiếp đến cơ sở kiểm tra hiện trường, họp ngay tại địa phương, tháo gỡ từng khó khăn, phân công rõ trách nhiệm và đối thoại cùng người dân, doanh nghiệp...

Ngày 6/8 vừa qua, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ phê duyệt các dự án khởi công mới năm 2026, 2027. Chủ tịch UBND tỉnh đã kiên quyết yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, xã, phường phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ quản lý sang kiến tạo; không chỉ rút kinh nghiệm trên giấy tờ mà phải thể hiện bằng kết quả thực tiễn. Yêu cầu các chủ đầu tư phải bám sát từng dự án, nâng cao trách nhiệm, áp dụng chủ trương “luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý thủ tục. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, có biểu tiến độ cụ thể. Rà soát, phân loại dự án theo tính cấp thiết và năng lực giải ngân của chủ đầu tư, kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém. Chủ tịch UBND tỉnh giao cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra, đôn đốc các dự án vướng mắc, đặc biệt nhóm dự án giao thông. Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận, trong đó lưu ý đến phụ lục chi tiết, có mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể để thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Qua đây cho thấy, từng chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đều rất “thiết thực trong từng việc làm, cụ thể trong từng hành động” với tiêu chí hướng đến hiệu quả thực tế, nói không với hình thức và lời nói suông. Từng quyết sách phải mang lại giá trị thực, giải quyết đúng nhu cầu và đem lại hiệu quả rõ rệt, mà cụ thể là việc biến các mục tiêu thành bước đi chi tiết, trả lời rõ câu hỏi ai làm, làm thế nào và khi nào hoàn thành?. Phương châm này cũng đòi hỏi mỗi cá nhân, từng cấp ủy, chính quyền các cấp phải biến tư duy thành kết quả bằng tinh thần trách nhiệm cao, nói ít làm nhiều trong học tập, công việc cũng như đời sống hằng ngày.

Có thể khẳng định, việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là “thước đo” bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người, biến quyết tâm thành hành động, đó sẽ là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Minh Tự