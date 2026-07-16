Tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Sáng 16/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng”.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu Trung ương tham dự hội thảo.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự hội thảo.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự hội thảo.

Dự và chủ trì hội thảo, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu theo dõi phóng sự “Lời Người giữa non thiêng” tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; làm sáng tỏ hơn tình cảm, sự gắn bó sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vùng đất cội nguồn dân tộc. Qua đó, khẳng định sự tiếp nối bền chặt giữa thời đại Hùng Vương và thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là diễn đàn khoa học quan trọng để bổ sung những luận cứ phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Đền Hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham luận nội dung "Phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng gắn với tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới".

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham luận về "Giá trị lịch sử, khoa học và thực tiễn lời dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận tại hội thảo.

Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia tập trung nghiên cứu, luận giải sâu sắc mối liên hệ lịch sử, văn hóa giữa thời đại Hùng Vương với thời đại Hồ Chí Minh; làm rõ giá trị trường tồn của tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước; ý nghĩa thời đại của lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn, quản trị và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững; nghiên cứu các hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp trong không gian Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

TS Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hoá Việt Nam tham luận nội dung "Ba lần Bác Hồ đến thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - Dấu ấn lịch sử".

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tham luận nội dung “Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham luận về "Phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh trong giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay".

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận có giá trị, tập trung phân tích tình cảm và sự gắn bó đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đền Hùng; làm rõ ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa của những lần Người về thăm Đền Hùng; khẳng định giá trị trường tồn của lời căn dặn bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Các tham luận cũng nhấn mạnh vai trò của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp ý thức cội nguồn dân tộc; đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nghiên cứu hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận nội dung "Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn giá trị văn hóa vùng Đất Tổ trong tình hình mới".

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lịch sử, văn hóa và di sản của dân tộc; trong đó, Đền Hùng là không gian văn hóa thiêng liêng, biểu tượng của cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự gặp gỡ giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã khẳng định sức sống bền vững của các giá trị cội nguồn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Nguyễn Đắc Thủy tham luận tại hội thảo.

Lãnh đạo xã Hy Cương tham luận tại hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của những lần Người về thăm Đền Hùng, cũng như ý nghĩa của sự tiếp nối giữa thời đại Hùng Vương và thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Những kết quả nghiên cứu và kiến nghị được đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng".

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu, chuyên gia, nghiên cứu Hội Di sản Văn hoá Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Lê Minh