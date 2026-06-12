Phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới thông minh ở thôn Đền

Từ sự đồng thuận của người dân, hệ thống hạ tầng đồng bộ và các ứng dụng công nghệ số đã hiện diện ở thôn Đền, xã Thái Hòa. Những kết quả đạt được không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới thông minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, đảng viên và Nhân dân thôn Đền đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động hiệu quả nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới thông minh, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội.

Sức dân làm nên diện mạo mới

Đi trên con đường bê tông sạch đẹp của thôn Đền hôm nay, ít ai hình dung phần lớn các công trình đều mang đậm dấu ấn của sức dân. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, gần 1.000 ngày công lao động và hiến hơn 220 m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước và chỉnh trang cảnh quan.

Những tuyến đường xanh - sạch - đẹp được tạo nên từ sự đồng thuận của Nhân dân thôn Đền.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng ấy, toàn bộ 8 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 6,7 km đã được cứng hóa; nhiều tuyến đường hoa, cây xanh được xây dựng, tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường từ nguồn xã hội hóa với kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hường, người dân thôn Đền chia sẻ: "Mỗi người dân chúng tôi đều rất phấn khởi khi được góp phần vào sự phát triển của quê hương. Từ làm đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan đến các công trình công cộng, bà con đều tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí với mong muốn xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn".

Nhà văn hóa trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người dân trong thôn.

Không chỉ đầu tư hạ tầng giao thông, người dân còn tích cực đóng góp xây dựng các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng. Nhà văn hóa thôn được nâng cấp, mở rộng diện tích sử dụng. Nhân dân đóng góp gần 90 triệu đồng mua sắm bàn ghế, hệ thống âm thanh, tivi phục vụ hội họp và sinh hoạt văn hóa. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Học Bác để khơi dậy sức dân

Theo cấp uỷ địa phương, thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở thôn Đền là phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Mọi chủ trương, công trình đều được công khai, bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện. Bà Lưu Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đền cho biết: "Mục đích lớn nhất của việc học tập và làm theo Bác chính là khơi dậy được sức dân. Muốn người dân đồng thuận thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, việc gì có lợi cho dân phải quyết tâm thực hiện. Khi người dân thấy rõ hiệu quả, họ sẽ tự nguyện tham gia và chung tay xây dựng quê hương".

Chính từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cách làm dân chủ, công khai, minh bạch đã tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp nhiều phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đền sử dụng nhóm Zalo để điều hành nhiều nội dung quan trọng của thôn.

Không chỉ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới truyền thống, thôn Đền còn là một trong những địa phương tiên phong xây dựng mô hình thôn thông minh của xã Thái Hòa.

Hiện nay, gần 94% người trưởng thành trong thôn sử dụng điện thoại thông minh; trên 88% sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến. Các điểm sinh hoạt cộng đồng đều được phủ sóng wifi miễn phí. 100% người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử; hàng trăm người dân đã tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.

Thôn Đền số hóa Di tích lịch sử văn hóa Đền Đông Định thờ Bà Trưng Trắc.

Các nhóm Zalo, Facebook của thôn, tổ liên gia và các đoàn thể trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền với người dân. Các thông tin chỉ đạo, điều hành, thông báo của địa phương được truyền tải nhanh chóng; các phản ánh, kiến nghị của người dân cũng được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên các tuyến đường và công trình công cộng. Nhiều hộ dân chủ động đầu tư camera an ninh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn.

Ông Nguyễn Anh Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa cho biết: "Hiệu quả từ mô hình thôn thông minh ở thôn Đền đã tạo sức lan tỏa tích cực trên địa bàn xã. Từ 2 thôn triển khai ban đầu, đến nay, cả 27 khu dân cư đều xây dựng lộ trình thực hiện. Xã phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng các thôn thông minh, hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại và bền vững".

Đồng thuận để phát triển

Từ những con đường mang dấu ấn sức dân, những công trình được dựng xây bằng tinh thần đồng lòng đến những bước tiến trong chuyển đổi số, thôn Đền hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới của một miền quê hiện đại, văn minh và nghĩa tình.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Đền được nâng cao.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mà còn là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Khi người dân thực sự trở thành trung tâm của mọi phong trào, được tham gia, quyết định và thụ hưởng thành quả, sức mạnh cộng đồng sẽ được phát huy tối đa. Đó chính là nền tảng để thôn Đền tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới thông minh, góp phần cùng xã Thái Hòa xây dựng miền quê đáng sống trong thời kỳ chuyển đổi số.

Kim Liên