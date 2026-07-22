An Nghĩa xây dựng chính quyền gần dân

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, Đảng ủy xã An Nghĩa xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, thái độ, tác phong tiếp xúc với Nhân dân. Cán bộ sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Xây dựng chính quyền thực sự gần dân, trọng dân đúng với tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy ban MTTQ xã An Nghĩa triển khai diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và ra mắt mã QR hòm thư điện tử “Mặt trận số xã An Nghĩa lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với phương châm xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đảng ủy xã bám sát Kết luận số 215-KL/TW, ngày 23/11/2025 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân để ban hành Quyết định số 199-QĐ/ĐU, ngày 12/1/2026 về sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Đảng ủy; Quy định số 08-QĐ/ĐU ngày 12/1/2026 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Đảng ủy xã.

Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư theo đúng Quy chế tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhằm kịp thời lắng nghe ý kiến Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân tại thôn Phú Bình, Thắng Lợi nhằm giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc bán đấu giá các nhà văn hóa cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, khu dân cư. Tại các hội nghị đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân; đồng thời thông tin, làm rõ các chủ trương, quy định của pháp luật, quy trình rà soát, xử lý tài sản công, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định hiện hành.

Sau đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được UBND xã tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với đẩy mạnh công tác tiếp dân, lãnh đạo xã An Nghĩa thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân. Qua đó góp phần giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vận hành thông suốt, không bị ách tắc, gián đoạn, thực hiện tốt nguyên tắc “một cửa“,”một cửa liên thông”; thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ và giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch. Từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận 2.289 hồ sơ; đã giải quyết 2.054 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,7%; đang giải quyết 420 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dưới dạng trực tuyến toàn trình đạt 94,55%... Việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên; các hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền đều được hướng dẫn, tư vấn kịp thời. Nhờ đó, đa số người dân, tổ chức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Dương Liễu