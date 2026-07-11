Bình Xuyên làm theo Bác

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Xuyên đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, Nhân dân thôn Thanh Sơn hiến hàng nghìn mét vuông đất và ngày công làm đường hoa, đường nội đồng.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hương Sơn, Thiện Kế và thị trấn Gia Khánh, xã Bình Xuyên đứng trước yêu cầu rất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy xã xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng uỷ đã quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị. Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức được uốn nắn kịp thời; tinh thần nêu gương của người đứng đầu ngày càng được phát huy rõ nét.

Phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ xã có nhiều chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân. Bí thư Đảng ủy xã duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, trực tiếp đối thoại và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Nhân dân. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức trên 400 lượt tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với 458 lượt người; 100% nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền được giải quyết, không để phát sinh điểm nóng. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ địa bàn dân cư.

Người dân xã Bình Xuyên giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Phong trào “Dân vận khéo” trở thành điểm nhấn với hơn 100 mô hình tiêu biểu như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, Hội CCB với 15 câu lạc bộ môi trường, hay thanh niên tiên phong hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Những mô hình này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn phát huy sức mạnh cộng đồng, lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Thanh Sơn chia sẻ: "Muốn lan tỏa trong Nhân dân, trước hết mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Khi sáp nhập về xã, chúng tôi đã vận động bà con hiến 4.800m2 đất ruộng và đóng góp hơn 5.000 ngày công để làm các công trình phúc lợi. Những tuyến đường hoa, đường nội đồng sạch đẹp hôm nay chính là thành quả của sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng Dân".

Đảng viên Chi bộ thôn Thanh Sơn tuyên truyền vận động Nhân dân đồng lòng sáp nhập, đổi tên thôn theo chủ trương mới.

Trong phong trào thi đua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã luôn phát huy vai trò nòng cốt. CCB Nguyễn Văn Phúc, thôn Thanh Sơn, bày tỏ đầy tự hào: "Trên tinh thần nói đi đôi với làm, các hội viên CCB không chỉ tiên phong trong việc hiến đất, góp công mà còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương của địa phương. Mô hình tuyến đường hoa do CCB tự quản vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm để giữ gìn cảnh quan, môi trường quê hương".

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Bình Xuyên với 38 chi, đảng bộ trực thuộc và 1.609 đảng viên đã gắn việc học Bác với các phong trào “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác quản lý đảng viên được số hóa với 100% cơ sở dữ liệu đảng viên đạt chuẩn 4.0 và 99,93% đảng viên cài đặt Sổ tay điện tử.

Tinh thần phục vụ Nhân dân theo gương Bác cũng tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Hệ thống chính trị xã vận hành ổn định trên môi trường số; 100% văn bản được gửi, nhận điện tử và ký số. Xã đã niêm yết công khai 408 thủ tục hành chính qua mã QR, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,37%, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 62 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,75 triệu đồng/người/6 tháng.

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Xuyên khẳng định: "Học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Chúng tôi lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, khẳng định tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên".

Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là minh chứng cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống ở Bình Xuyên. Từ xây dựng Đảng, cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội đều hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng