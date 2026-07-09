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Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 9/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Việt Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện một số sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thành kính bày tỏ lòng biết ơn, nguyện suốt đời học tập, noi gương về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ của Đại tướng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển giàu mạnh, cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Báo Phú Thọ Đại tướng võ nguyên giáp Dâng hương Quân đội nhân dân Việt Nam
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